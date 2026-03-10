Aruba evalúa reabrir vuelos con Venezuela tras años de restricciones

Autoridades de la isla caribeña iniciaron consultas con el Reino de los Países Bajos y revisan la capacidad del sistema de visados ante un posible restablecimiento de la conexión aérea, una decisión que podría definirse entre mayo y junio y que impactaría a miles de familias

La conexión aérea y marítima entre Venezuela y las islas de Aruba, Curazao y Bonaire permanece restringida desde febrero de 2019 | Foto: archivo

El gobierno de Aruba evalúa si restablece los vuelos con Venezuela, suspendida desde 2019, una medida que podría anunciarse en los próximos meses si las condiciones lo permiten, explicó el primer ministro de Aruba, Mike Eman.

El funcionario señaló, en una entrevista con Noticia Impacto, que las autoridades de la isla trabajan junto con el Reino de los Países Bajos para analizar la viabilidad de restablecer los vuelos una vez concluya el actual periodo de cierre del espacio aéreo entre ambos territorios.

“Estamos en un proceso que nos da una luz en el horizonte”, afirmó Eman, quien explicó que recientemente sostuvo una reunión con el director responsable del sistema de visas del Reino de los Países Bajos para discutir la posibilidad de reabrir el tránsito aéreo.

En capacidad de emitir visas

Indicó que el gobierno de Aruba solicitó formalmente a las autoridades neerlandesas una evaluación sobre si el sistema consular está en capacidad de manejar un aumento de solicitudes de visa y si consideran recomendable avanzar hacia la reapertura.

De acuerdo con la información recibida por el gobierno arubeño, la embajada de los Países Bajos en Caracas tiene capacidad para procesar hasta 8.000 visas, de las cuales actualmente gestiona alrededor de 5.000 al mes, lo que dejaría un margen de unas 3.000 adicionales en caso de que se reactive el flujo de viajeros.

“Ya pusimos en marcha los diferentes procesos que tenemos que seguir para hacer esta evaluación”, explicó Eman, quien agregó que también participan en el análisis otros departamentos del gobierno neerlandés y autoridades vinculadas al turismo.

Posible decisión entre mayo y junio

El primer ministro señaló asimismo que la decisión final podría tomarse en las próximas semanas, posiblemente entre mayo y junio, cuando se espera que concluya el periodo vigente de cierre del espacio aéreo.

Desde el sector turístico de Aruba, añadió, existe interés en recuperar el intercambio de visitantes con Venezuela, un mercado que históricamente ha tenido gran importancia para la economía de la isla.

“Por primera vez en bastante años vemos una posible oportunidad de apertura”,afirmó.

Eman también destacó que la reapertura tendría un impacto significativo para los venezolanos que viven en Aruba, muchos de los cuales mantienen vínculos familiares en la costa del estado Falcón.

“Sabemos que la necesidad es muy grande. Mucha gente tiene familia muy cerca, en lugares como Punto Fijo o Coro, y hoy tienen que tomar rutas muy largas para llegar a un sitio que realmente está a unos 30 minutos de Aruba”, explicó.

Misión neerlandesa en Venezuela confirmó

La posibilidad de reactivar los vuelos también la mencionó Carmen Gonzálvez, jefa de la misión del Reino de los Países Bajos en Venezuela, quien aseguró recientemente que el gobierno de Aruba está reevaluando la situación.

“Esperamos que en un futuro próximo también se reabran los vuelos entre Venezuela y Aruba”, señaló Gonzálvez en una entrevista con Unión Radio, en la que destacó además los lazos históricos, culturales y familiares que existen entre Venezuela y las islas ABC.

La conexión aérea y marítima entre Venezuela y las islas de Aruba, Curazao y Bonaire permanece restringida desde febrero de 2019, cuando el régimen venezolano ordenó cerrar la frontera con esos territorios en medio de la crisis política desatada tras el intento del entonces líder opositor Juan Guaidó de ingresar ayuda humanitaria al país desde varios puntos de la región.