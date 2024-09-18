11 de febrero (Reuters) – Reserva de oro (GRZ.V)dijo el miércoles que ha contratado al brazo canadiense de la correduría Cantor Fitzgerald para recaudar hasta 50,3 millones de dólares a través de una colocación privada de acciones ordinarias, ya que tiene la intención de reconstruir su base de inversores y regresar a las operaciones en Venezuela.

La compañía operaba la mina de oro Brisas en el país sudamericano, hasta que el gobierno tomó el control de la propiedad en 2009.

Con Maduro expulsado por los Estados Unidos el mes pasado, la compañía espera que su sucesor, el presidente interino Delcy Rodríguez, vuelva a abrir el país para los negocios.

«Gold Reserve tiene la intención de regresar a Venezuela tan pronto como podamos hacerlo de manera segura y legalmente compatible, con el fin de restablecer la conectividad, reevaluar las condiciones en el país y, eventualmente, reanudar un negocio crítico de minerales», dijo el CEO Paul Rivett.

La compañía planea vender las acciones a un precio de emisión de 3 dólares cada una en la colocación privada. También ha permitido a la unidad Cantor Fitzgerald emitir un 25 % adicional del número total de acciones a su discreción, dijo.

Si la sobreasignación se ejerce en su totalidad, Gold Reserve espera recaudar alrededor de 63 millones de dólares en ingresos brutos de la venta.

La compañía planea utilizar los ingresos netos de la colocación privada para ampliar su experiencia minera operativa y apoyar las necesidades de capital de trabajo y los propósitos corporativos generales, dijo Gold Reserve.

El mes pasado, la compañía acordó pagar alrededor de 5 millones de dólares en comisiones de compromiso a los bancos vinculados a una línea de préstamo utilizada para ofertar por acciones de PDV Holdings, como parte de sus esfuerzos para recuperar activos en Venezuela.

También señaló que está revisando y actualizando sus planes de seguridad para apoyar posibles negociaciones para un retorno seguro a las operaciones en el país sudamericano.

Se espera que el cierre de la oferta ocurra alrededor del 26 de febrero.