WASHINGTON, 12 de febrero (Reuters) – La presidenta interina de la liderista venezolana, Delcy Rodríguez, dijo que ha sido invitada a los Estados Unidos, según una entrevista publicada el jueves por NBC News como EE. UU. El secretario de Energía, Chris Wright, visitó Caracas.

«Me han invitado a los Estados Unidos», dijo Rodríguez. «Estamos contemplando ir allí una vez que establezcamos esta cooperación y podamos seguir adelante con todo».

Rodríguez, el exvicepresidente y ministro del petróleo, juró como presidente interino de Venezuela a principios de enero después de que Estados Unidos destuyera al presidente Nicolás Maduro.

Ella y Wright se enfrentan a la tarea hercúlea de organizar la recuperación de la industria petrolera de Venezuela después de décadas de subinversión, mala gestión y sanciones estadounidenses, mientras ponen a los inversores estadounidenses al frente de la línea.

Sin embargo, Rodríguez le dijo a NBC que cree que Maduro, que está detenido en los Estados Unidos por cargos de drogas y armas, sigue siendo el líder legítimo de su país.

«Puedo decirte que el presidente Nicolás Maduro es el presidente legítimo. Te diré esto como abogado, que lo soy. Tanto el presidente Maduro como Cilia Flores, la primera dama, son inocentes», dijo.