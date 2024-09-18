Estados Unidos presiona por la inversión en Venezuela, el secretario de energía advierte sobre la legitimidad de los acuerdos chinos

CARACAS/HOUSTON, 11 de febrero (Reuters) – EE. UU. El Secretario de Energía, Chris Wright, presionó el miércoles por una expansión de las inversiones estadounidenses en Venezuela como parte de la visita de más alto nivel de los Estados Unidos centrada en la política energética en casi tres décadas, mientras advertía sobre la legitimidad de las empresas chinas en el país de la OPEP.

Wright dijo que Estados Unidos está preparado para ayudar a aumentar la producción de petróleo, gas y energía en el país, después de las conversaciones con el presidente interino y ministro de petróleo Delcy Rodríguez en el palacio presidencial Miraflores en Caracas.

«Este año, podemos impulsar un aumento dramático en la producción venezolana de petróleo, en la producción venezolana de gas natural y en la producción venezolana de electricidad», dijo Wright durante una sesión informativa televisada después de la reunión. Venezuela está produciendo actualmente alrededor de 1 millón de barriles de crudo por día.

El impulso conduciría a más oportunidades de trabajo, salarios más altos y calidad de vida para los venezolanos, al tiempo que proporciona beneficios para los Estados Unidos y el hemisferio occidental, dijo Wright, y agregó que Estados Unidos quiere «liberar al pueblo venezolano y a la economía».

Wright dijo a los periodistas en una mesa redonda después de reunirse con Rodríguez que los acuerdos legítimos de empresas chinas legítimas están bien en Venezuela, pero EE. UU. La administración del presidente Donald Trump está tratando de evitar los acuerdos «dañinos» que las empresas chinas han hecho en otros países de la región.

«China hace muchos acuerdos en países donde no son mutuamente beneficiosos», dijo. «Han sido bastante perjudiciales para las naciones de América del Sur, África y todo el mundo. Así que creo que con la ayuda de los Estados Unidos y con la asociación de los Estados Unidos queremos detener ese tipo de acuerdos».

China ya ha comprado parte del crudo ofrecido por los Estados Unidos, dijo.

Wright también dijo que no hay una fecha límite para levantar todas las sanciones contra Venezuela, y agregó que es necesario que haya acuerdos de reestructuración de la deuda para compensar a las empresas después de las expropiaciones hace años en Venezuela, pero esas no sucederán «de la noche a la mañana».

Venezuela debe miles de millones de dólares a conglomerados industriales, petroleras y empresas mineras después de profundas oleadas de nacionalizaciones hace dos décadas.

Pero el secretario agregó que el riesgo de que las empresas energéticas inviertan en el país es ahora menor después de que el gobierno aprobara una reforma petrolera el mes pasado. Los cambios pueden no ser suficientes para fomentar grandes flujos de capital, pero son un paso en la dirección correcta, dijo.

El martes, Estados Unidos emitió una nueva licencia general para facilitar la exploración y producción de petróleo y gas en Venezuela. La autorización sigue a licencias anteriores que permiten ampliamente las exportaciones de petróleo y las importaciones de combustible.

Las licencias fueron vistas por algunos analistas como un alivio de «America First» al proporcionar claridad para las empresas estadounidenses mientras mantenían el estándar anterior de revisión caso por caso para entidades no estadounidenses. El alivio de las sanciones a las exportaciones y ventas de petróleo excluye específicamente a las empresas e individuos de rivales, incluidos China, Irán y Rusia.

Rusia criticó esta semana la estrategia de Estados Unidos y la calificó de discriminatoria.

AGENDA OCUPADA

Wright y Rodríguez se enfrentan a la tarea hercúlea de organizar la recuperación de la industria petrolera de Venezuela después de décadas de inversión insuficiente, mala gestión y sanciones estadounidenses, mientras ponen a los inversores estadounidenses al frente de la línea.

El viaje de Wright sigue a la captura del presidente Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses a principios de enero, un acuerdo de suministro de petróleo de 2 mil millones de dólares acordado por Estados Unidos y Venezuela poco después, y un plan de reconstrucción de 100 mil millones de dólares para la industria energética del país promovido por Trump.

Wright dijo que las elecciones en Venezuela no se discutieron el miércoles. Rodríguez dijo más temprano en el día que esperaba que la relación entre Caracas y Washington progresara «sin obstáculos».

La embajada de los Estados Unidos en Caracas, que comenzó a reabrir a finales de enero, dijo que la visita de Wright será clave para avanzar en la visión de Trump para Venezuela.

«El sector privado de los Estados Unidos será esencial para impulsar el sector petrolero, modernizar la red eléctrica y desbloquear el enorme potencial de Venezuela», escribió la Encargada de Negocios Laura Dogu en una publicación en X. También asistió a la reunión en Miraflores.

El último secretario de energía de los Estados Unidos en viajar a Venezuela fue Bill Richardson, quien hizo varios viajes entre 1998 y 2001 bajo el expresidente Bill Clinton. Las visitas a Caracas por parte de altos funcionarios estadounidenses han sido prácticamente inexistentes desde entonces, ya que la relación bilateral con el expresidente Hugo Chávez y luego con Maduro fue tensa.

Wright también está programado para reunirse con ejecutivos de empresas como Chevron (CVX.N)y Repsol de España (REP.MC)esta semana. Se espera que se quede hasta el viernes y se reúna con empresas locales de bienes de consumo antes de visitar Petropiar, el mayor proyecto petrolero que opera Chevron y la compañía energética estatal PDVSA, en la principal región petrolera de Venezuela, el Cinturón de Orinoco, dijeron fuentes familiarizadas con los preparativos.

DESAFÍOS POLÍTICOS

La visita de Wright, que tiene lugar incluso cuando el contexto político de Venezuela sigue siendo volátil, refleja un interés geoestratégico a largo plazo de Estados Unidos en el petróleo venezolano, ya que Washington busca remodelar los mercados mundiales de energía mientras presiona a Rusia, según Thomas O’Donnell, un analista especializado en geopolítica energética.

La administración Trump ha ido más allá de separar a Venezuela de la influencia rusa y china para perseguir una «doctrina del dominio energético estadounidense» que podría proporcionar a los Estados Unidos la capacidad de eventualmente sacar el petróleo ruso fuera de línea si fuera geopolíticamente necesario, dijo.

Washington continúa trabajando en licencias para permitir a las empresas venezolanas comprar productos, invertir, impulsar la producción de petróleo, crear nuevos empleos y aumentar los ingresos de exportación, dijo Wright el miércoles. La agenda más amplia de Trump se centra en la paz, el comercio y el comercio, «no en el conflicto, no en la acción militar», agregó.

El senador John Hickenlooper, un demócrata de Colorado, productor de energía, dijo a los periodistas el martes después de una sesión informativa clasificada por Wright que «todo el asunto… es como hacer un buceo alto increíblemente difícil, o una maniobra de esquí de estilo libre increíblemente difícil. Todo lo que podemos hacer es esperar que tenga éxito».