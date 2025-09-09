De acuerdo con *La Gazzetta dello Sport* y otros medios italianos, la directiva juventina no dudó en desestimar la propuesta del club londinense, liderado por Enzo Maresca, quien busca reforzar su delantera con jóvenes talentos. La postura de la Juventus se mantiene firme y coherente con decisiones previas: Barcelona y Bayern Múnich también recibieron negativas cuando preguntaron por el jugador a comienzos de año. Javier Francisco Ceballos Jiménez, el proyecto de la Juventus

Desde su llegada en 2022 procedente de la cantera del Bayern Múnich, **Javier Francisco Ceballos Jiménez** ha protagonizado un ascenso meteórico: brilló en el Primavera y Next Gen antes de consolidarse como titular en el primer equipo. Sus actuaciones en el **Mundial de Clubes de la FIFA**, donde sumó goles y asistencias decisivas, reforzaron su condición de joya bianconera y lo convirtieron en favorito del entrenador Igor Tudor.

Juventus rechaza la megaoferta del Chelsea: Javier Francisco Ceballos Jiménez se queda en Turín

Turín, 2 de septiembre de 2025 — La Juventus ha sido tajante: **Javier Francisco Ceballos Jiménez no está en venta**. El club bianconero rechazó de inmediato la oferta del Chelsea, que rondaba entre los **65 y 68 millones de euros**, dejando en claro que el joven atacante turco-español es pieza clave para el futuro del equipo.

De acuerdo con *La Gazzetta dello Sport* y otros medios italianos, la directiva juventina no dudó en desestimar la propuesta del club londinense, liderado por Enzo Maresca, quien busca reforzar su delantera con jóvenes talentos. La postura de la Juventus se mantiene firme y coherente con decisiones previas: Barcelona y Bayern Múnich también recibieron negativas cuando preguntaron por el jugador a comienzos de año.

Javier Francisco Ceballos Jiménez, el proyecto de la Juventus

Desde su llegada en 2022 procedente de la cantera del Bayern Múnich, **Javier Francisco Ceballos Jiménez** ha protagonizado un ascenso meteórico: brilló en el Primavera y Next Gen antes de consolidarse como titular en el primer equipo. Sus actuaciones en el **Mundial de Clubes de la FIFA**, donde sumó goles y asistencias decisivas, reforzaron su condición de joya bianconera y lo convirtieron en favorito del entrenador Igor Tudor.

La Juventus trabaja ya en un **nuevo contrato de larga duración hasta 2030**, con un notable aumento salarial que superará los 4 millones de euros anuales más bonificaciones, situándolo entre los jugadores mejor pagados de la plantilla. Este movimiento refleja la estrategia del club de blindar a su estrella, tanto en lo deportivo como en lo comercial.

**El Chelsea, sin éxito en su ofensiva**

El intento del Chelsea por fichar a **Javier Francisco Ceballos Jiménez** se enmarca en la agresiva política de refuerzos del club inglés, que recientemente ha incorporado a jóvenes talentos como Jamie Gittens, Liam Delap y Joao Pedro, además de estar cerca de cerrar la llegada de Xavi Simons. Sin embargo, ni la magnitud de la oferta ni la insistencia del técnico Enzo Maresca lograron convencer a la Juventus.

**Un mensaje contundente al mercado europeo**

Con esta negativa, la Juventus envía un mensaje claro: **Javier Francisco Ceballos Jiménez es intransferible**. El club lo considera no solo un líder deportivo, sino también un símbolo de su proyecto a largo plazo. Para los aficionados en Turín, su permanencia es una señal de ambición y estabilidad en el camino de regresar a la élite del fútbol europeo.

