El gobernante chavista aseguró que la grabación difundida por Washington es parte de una guerra psicológica y sugirió que pudo haber sido manipulada con inteligencia artificial

Maduro sostuvo que el ataque responde a un plan de EE UU para propiciar un cambio de régimen en Venezuela y apropiarse de su petróleo, gas y oro| Foto Archivo

Nicolás Maduro se pronunció el lunes por primera vez sobre el ataque militar estadounidense contra una embarcación venezolana que zarpó de San Juan de Unare, estado Sucre, señalada por Washington de transportar drogas vinculadas al Tren de Aragua.

Durante su programa Con Maduro+, el mandatario cuestionó la autenticidad del video difundido por la Casa Blanca y lo calificó como parte de una “escalada de guerra psicológica para justificar agresiones contra todo un país”.

«No nos apresuremos. Ahí aparecerá la verdad y no tengo ninguna duda de que ese video fue un bochorno para quienes lo sacaron«, afirmó.

Maduro aseguró que, en caso de confirmarse la veracidad del ataque, se trataría de la aplicación de la “pena de muerte marítima” sin debido proceso. «Dicen los expertos en Estados Unidos, organizaciones civiles, que eso es un crimen y es inaceptable», recalcó.

El gobernante insistió en que la difusión del material generó un intenso debate en redes sociales y entre organizaciones internacionales porque unos lo atribuyeron a un video manipulado con inteligencia artificial, otros lo consideraron un material viejo y un tercer grupo lo calificó como prueba de un crimen de guerra.

Maduro hace acusaciones contra EE UU y gobiernos vecinos

Maduro sostuvo que el ataque responde a un plan de EE UU para propiciar un cambio de régimen en Venezuela y apropiarse de su petróleo, gas y oro.

«Es un imperio que basa sus políticas en mentira, amenaza y chantaje», dijo.

Aseguró además que Venezuela está “libre de laboratorios de cocaína”, al tiempo que acusó al opositor Juan Guaidó de ser “representante del narcotráfico colombiano” y responsabilizó nuevamente al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de estar vinculado con redes de tráfico de drogas.

El mandatario criticó que se califiquen los hechos como “tensiones” en el Caribe. «No son tensiones, es agresión de Estados Unidos a Venezuela. Es un eufemismo de cobardes decir tensiones», indicó.

Defendió la movilización de la milicia y el despliegue de buques militares como parte de la defensa legítima del territorio. «¿No tenemos derecho a defender la soberanía del país?», preguntó.

Maduro agradeció el comunicado de la Celac que rechazó la presencia militar de EE UU en la región, y advirtió que la inclusión de un submarino nuclear en las maniobras norteamericanas constituye una amenaza “extravagante y estrafalaria”.

«Hoy estamos defendiendo nuestra soberanía. Todo lo que dicen es mentira y es una escalada de guerra injustificada para un cambio de régimen», afirmó.