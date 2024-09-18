El presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, admitió este jueves que la Ley contra el Odio fue objeto de “mala utilización” en «ciertos casos», y adelantó que podría ser reformada para corregir los problemas detectados.

Durante su intervención en la sesión ordinaria, Rodríguez explicó que la comisión encargada del proyecto de Ley de Amnistía decidió excluir referencias a «personas específicas», y que la misma debe aplicarse sobre «hechos» y no «individuos», para evitar abarcar de manera indiscriminada a toda la población penal de Venezuela.

«La razón principal por la cual la comisión ha decidido excluir en este proyecto una redacción anterior donde se señalaban específicamente algunos casos, es que la Ley de Amnistía se refiere a hechos, no se puede referir a personas en particular», mencionó en un video compartido en X por la periodista Gabriela González.

Señaló que se aprobará una comisión de seguimiento que evaluará el cumplimiento de la ley, y que entre sus primeras tareas se incluirá la revisión de los planteamientos que quedaron pendientes de discusión.

Rodríguez también sostuvo que la Ley contra el Odio es una normativa “muy útil”. Sin embargo, admitió que hubo «mala utilización» y adelantó que es “muy probable” que sea reformada por el actual Parlamento.

“Es muy probable que esta ley venga a reforma en esta Asamblea Nacional, y también es verdad que hubo situaciones de mala utilización de la Ley contra el Odio. Eso tiene que ser corregido”, reconoció.

Asimismo, indicó que la corrección se realizará mediante el Programa para la Convivencia Democrática y la comisión de seguimiento, con el objetivo de «garantizar» que la ley «cumpla su propósito» de promover la «paz», sin afectar derechos de manera indebida.