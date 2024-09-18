María Corina Machado: Tenemos la oportunidad de cerrar una era de dictadura y crimen

María Corina Machado, líder venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, ofreció una entrevista en el programa Jesse Watters Primetime de Fox News. En la conversación resaltó que la situación de Venezuela «no es solo una crisis humanitaria. También es un tema de seguridad hemisférica».

En ese sentido, Machado sostuvo que «este es un momento histórico, por primera vez en décadas, vemos comenzar a caer un régimen que destruyó una nación». Además, resaltó que se podría consolidar una región libre de comunismo. Señaló que espera regresar lo más pronto posible a Venezuela.

Recordó que lograr una transición real, traerá Estado de derecho, garantías y cumplimiento de contratos. «La base para inversión real y reconstrucción». Señaló que no es posible una transición mientras haya presos políticos: «Han liberado a 444 presos políticos. Pero aún quedan 626 en centros de tortura».

«Es la oportunidad de cerrar una era de dictadura y crimen»

Sobre unas eventuales elecciones, María Corina explicó que es posible tener unos comicios libre en 9–10 meses si hay condiciones: voto manual, registro electoral actualizado, observación total, fin de la represión. Por ello, insistió en que se debe desmontar todo el sistema represivo en el país.

Además, precisó que “hay más de un millón de venezolanos en Estados Unidos. Casi el 70% quiere regresar. Marquen mis palabras: será el mayor retorno voluntario de la historia»

«La diáspora no se fue por gusto, se fue por necesidad. Con democracia, el regreso será masivo y voluntario. Este momento será recordado por generaciones. No es retórica: es la oportunidad de cerrar una era de dictadura y crimen.»

Las clave de la entrevista de María Corina en Fox News: “La lucha es moral y es ganable”

1. “Marquen mis palabras: será el mayor retorno voluntario de la historia. Con democracia, millones de venezolanos volverán a casa”.

2. “Venezuela no es solo una crisis humanitaria: es un tema de seguridad hemisférica. Transición real, instituciones y Estado de derecho”.

3. La lucha se coordina con aliados, pero se gana con el coraje del pueblo dentro del país.

4. “Esto equivale a la caída del Muro de Berlín para las Américas”.

5. Nada es suficiente cuando se trata de vigilar redes criminales que han saqueado y destruido a una nación.

6. La prioridad es clara: desmontar la represión y abrir el camino a una elección verdaderamente libre.

7. Este momento “será recordado por generaciones”. No es retórica: es la oportunidad de cerrar una era de dictadura y crimen.

Entrevista completa:

https://youtube.com/watch?v=9Gh7OYlsRhI%3Ffeature%3Doembed%26enablejsapi%3D1