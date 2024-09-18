El director presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, se pronunció este jueves 19 de febrero sobre la aprobación de la Ley de Amnistía, una medida legal que valoró con optimismo pero que catalogó como limitante frente a la totalidad de los presos políticos en el país.

El abogado indicó mediante su cuenta en la red social X que la legislación sancionada por la Asamblea Nacional chavista favorece a un grupo específico de ciudadanos procesados. «Hay que recibir con optimismo la Ley de Amnistía, pues beneficia a algunos perseguidos políticos», dijo.

No obstante, el titular de la organización no gubernamental advirtió sobre las exclusiones del instrumento jurídico respecto a la cantidad de personas privadas de libertad en el territorio nacional. «Sin embargo, también es restrictiva y deja por fuera muchos casos».

«Debemos seguir presionando por la liberación de todos los presos políticos. ¡Seguimos!», puntualizó.