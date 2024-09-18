En una entrevista en el programa Buenos Días de Laura Artal, la activista por los derechos humanos Andreína Baduel criticó la Ley de Amnistía aprobada este jueves 19 de febrero por la Asamblea Nacional chavista

Baduel calificó el nuevo marco legal como un proyecto que oculta mecanismos que favorecen la injusticia.

La activista reconoció el impacto humano positivo de las posibles liberaciones, pero advirtió sobre el trasfondo político de la medida:

“Por una parte, celebramos que varias familias vayan a poder reencontrarse, pero debemos denunciar con responsabilidad que esta ley está lejos de promover la reconciliación y la paz”, afirmó.

Para Baduel, el texto aprobado no reconoce la existencia de torturas, muertes ni señala a los responsables de las mismas. En su opinión, se trata de una ley excluyente que promueve la impunidad al no contemplar la reparación de las víctimas ni garantías de no repetición.

Asimismo, alertó sobre el uso de este marco legal con fines propagandísticos por parte del régimen para intentar imponer una narrativa de paz que contradice los hechos.

Durante la entrevista, enfatizó que la administración actual utiliza estos mecanismos para prolongar el dolor de las víctimas.