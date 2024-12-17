La empresa demostró cómo su cultura organizacional se sustenta en cuatro atributos esenciales: Nuestra gente crece, Ágiles e innovadores, El cliente es el centro y Apasionados por los resultados. Estos pilares se traducen en iniciativas concretas como la Academia GPC, enfocada en el aprendizaje continuo; un sólido programa de movilidad interna y desarrollo de liderazgo; y un plan integral de bienestar que abarca dimensiones físicas, emocionales, sociales y financieras.

Grupo Puntacana recibe el Premio a la Excelencia Organizacional de la FIDAGH en el CIGEH 2025 celebrado en Cartagena de Indias

Cartagena de Indias, 26 de septiembre de 2025. – Grupo Puntacana recibió el Premio a la Excelencia Organizacional otorgado por la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana (FIDAGH), en el marco del Congreso Interamericano de Gestión Humana (CIGEH 2025), uno de los encuentros más relevantes para líderes y expertos en gestión humana de la región.

Este prestigioso reconocimiento distingue a las organizaciones que han integrado con éxito la excelencia en la gestión de personas, la innovación cultural y el impacto social dentro de su modelo de negocio. En el caso de Grupo Puntacana, la FIDAGH resaltó su capacidad para colocar a las personas en el centro de su estrategia empresarial, desarrollando programas que promueven el talento, la inclusión, el bienestar integral y la sostenibilidad como pilares de su crecimiento.

Al recibir el galardón, Karina Guaba, vicepresidenta de Gestión Humana de Grupo Puntacana, afirmó que “Este premio es un reconocimiento a la pasión, el compromiso y la entrega de todos nuestros colaboradores. En Grupo Puntacana creemos firmemente que la excelencia organizacional nace del cuidado de nuestra gente, de la innovación constante y de nuestro propósito de generar valor compartido para la sociedad y el entorno”.

Un modelo de gestión centrado en las personas

La empresa demostró cómo su cultura organizacional se sustenta en cuatro atributos esenciales: Nuestra gente crece, Ágiles e innovadores, El cliente es el centro y Apasionados por los resultados. Estos pilares se traducen en iniciativas concretas como la Academia GPC, enfocada en el aprendizaje continuo; un sólido programa de movilidad interna y desarrollo de liderazgo; y un plan integral de bienestar que abarca dimensiones físicas, emocionales, sociales y financieras.

El jurado también valoró el impacto de la Fundación Puntacana, que impulsa programas de salud, educación, desarrollo comunitario y cultura país, beneficiando a miles de familias en la región Este de la República Dominicana. Proyectos como el Centro de la Diversidad Infantil Puntacana (CEDI), el Centro Pediátrico Oscar de la Renta y el Centro de Lucha Contra la Ceguera Dr. Zato han generado transformaciones tangibles en comunidades vulnerables.

Asimismo, la organización ha liderado iniciativas pioneras de sostenibilidad ambiental, como la restauración de corales a través del proyecto Santuario Marino Arrecifes del Sureste (SAMAR), junto a múltiples programas de conservación marina y terrestre, reafirmando que el turismo puede ser un motor de desarrollo sostenible.

Sobre la FIDAGH y el CIGEH

La Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana (FIDAGH) agrupa a las principales asociaciones de profesionales de recursos humanos en América Latina, Estados Unidos, Canadá y el Caribe. Su congreso, el CIGEH, se celebra cada dos años y convoca a más de mil líderes en gestión humana para compartir mejores prácticas, experiencias e innovaciones.

Sobre Grupo Puntacana

Grupo Puntacana es una empresa pionera en turismo en la región este de la República Dominicana que, hace más de 55 años, tuvo la visión de desarrollar un destino y una comunidad inmobiliaria en un remoto, aislado y paradisíaco rincón de la República Dominicana.

A través de sus iniciativas de sostenibilidad y programas de Responsabilidad Social Empresarial, que se han convertido en un referente a nivel nacional e internacional, impulsan un modelo de negocios que contribuye a generar fuentes de trabajo, mientras fomentan la cultura local y promueven el cuidado del medio ambiente.

grupopuntacana.com.do

Publicada por: Sean Levy Garcia Crespo