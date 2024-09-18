Walter López Ogaldez, Willy Delano Bowman y Hiubert Johonie Martínez fueron detenidos arbitrariamente por organismos de seguridad del Estado el 19 de junio de 2025

Hasta el lunes, 426 presos políticos habían sido excarcelados desde el 8 de enero, de acuerdo con la ONG Foro Penal| Foto Archivo

La ONG Foro Penal confirmó este miércoles 11 de febrero la excarcelación de tres presos políticos de nacionalidad hondureña que permanecían detenidos arbitrariamente en Venezuela desde hace más de siete meses.

A través de redes sociales, Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG, informó que los ciudadanos Walter López Ogaldez, Willy Delano Bowman y Hiubert Johonie Martínez «ya están en sus hogares con sus familias»

Los tres hondureños fueron detenidos arbitrariamente por organismos de seguridad del Estado el 19 de junio de 2025.

El pasado 19 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que estos extranjeros permanecían en privación de libertad sin comunicación efectiva con sus familiares ni abogados de confianza, y sin posibilidades reales de activar mecanismos internos para la protección de sus derechos frente a las condiciones de detención alegadas.

Otros presos políticos excarcelados

El martes también fue excarcelado el trabajador humanitario colombiano Manuel Alejandro Tique, tras permanecer 17 meses detenido.

Tique fue entregado en la frontera colombiana en Cúcuta y posteriormente trasladado a Bogotá, donde se reencontró con sus familiares y será sometido a exámenes médicos, informó el Consejo Danés para los Refugiados (DRC), organización para la que trabajaba al momento de su captura.

Tique, de 33 años de edad, fue arrestado en septiembre de 2024 en el estado Apure, fronterizo con Colombia, mientras participaba en una misión humanitaria. Según denunció la ONG, su detención fue arbitraria y durante su reclusión no tuvo acceso a un abogado ni a asistencia consular colombiana, y solo pudo comunicarse una vez con su familia.

Por otra parte, la ONG Súmate anunció la noche del martes que su coordinadora nacional de Formación, Nélida Sánchez, fue excarcelada tras pasar casi un año y medio detenida en El Helicoide.

«Ya se encuentra en su casa con buen estado de salud, acobijada por sus familiares más cercanos, entre ellos sus padres e hijas», publicó la organización en X, donde compartió una fotografía de Sánchez con su familia.

Agentes del Sebin detuvieron a Sánchez el 26 de agosto de 2024. La acusaron de instigación al odio, asociación para delinquir, conspiración, traición a la patria y terrorismo, delitos que, según la organización, no cometió.

Hasta el lunes, 426 presos políticos habían sido excarcelados desde el 8 de enero, de acuerdo con la ONG Foro Penal.