El complejo reinició algunos servicios básicos el martes y se preparaba para reactivar sus plantas de procesamiento, aunque sin precisar una fecha concreta para la plena normalización de la producción

Antes de la falla eléctrica, Amuay ya operaba muy por debajo de su capacidad instalada debido a problemas estructurales| Foto Archivo

La refinería Amuay, con capacidad para procesar hasta 645.000 barriles de crudo diarios, quedó fuera de servicio el lunes 9 de febrero tras un apagón que afectó sus instalaciones.

Fuentes consultadas por la agencia Reuters dijeron que hasta el martes 10 la planta, ubicada en Los Taques, en la península de Paraguaná, estado Falcón, continuaba sin reanudar sus actividades habituales; sin embargo, había reiniciado algunos servicios básicos.

Amuay se preparaba para reactivar sus plantas de procesamiento, aunque sin precisar una fecha concreta para la plena normalización de la producción, de acuerdo con las fuentes.

Producción de Amuay por debajo de su capacidad

Antes de la falla eléctrica, Amuay ya operaba muy por debajo de su capacidad instalada, procesando apenas alrededor de 137.000 a 140.000 barriles por día, debido a problemas estructurales, falta de mantenimiento, fallas eléctricas recurrentes y otros incidentes que afectan a la red de refinación de la estatal Pdvsa.

Los cortes de energía —cada vez más frecuentes en instalaciones petroleras venezolanas— han impedido que el país eleve su producción de combustible y derivan en interrupciones que también impactan la disponibilidad de gasolina y diésel en el mercado nacional.