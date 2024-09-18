La agenda de Chris Wright abarca reuniones con la presidenta interina Delcy Rodríguez, integrantes del gobierno y ejecutivos de grandes petroleras

El secretario de Energía de EE UU planea visitar Petropiar, el mayor proyecto petrolero conjunto entre Chevron y la estatal Pdvsa| Foto Archivo

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, llega este miércoles a Caracas con el objetivo principal de efectuar una evaluación al sector petrolero venezolano, en lo que representa la visita de mayor nivel centrada en política energética de Washington a Caracas en casi 30 años, informaron fuentes a Reuters.

Wright aterriza en el país un día después de que Estados Unidos emitiera una licencia general que autoriza la exploración y producción de petróleo y gas en el país, una señal de relajación de restricciones en el sector energético desde la captura de Nicolás Maduro.

La agenda del secretario de Energía en Venezuela

La estadía de Wright se extenderá hasta el viernes, con reuniones programadas con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, altos funcionarios del gobierno interino y representantes de importantes empresas internacionales, entre ellas Chevron y la española Repsol.

Además, fuentes familiarizadas con los preparativos indicaron a Reuters que el secretario de Energía de EE UU planea visitar Petropiar, el mayor proyecto petrolero conjunto entre Chevron y la estatal Pdvsa en la Faja del Orinoco, una de las regiones clave para la producción venezolana.

Primera inspección energética tras décadas

Esta misión representa la primera evaluación sobre el terreno de la industria petrolera venezolana que Estados Unidos se propone reconstruir, tras décadas de subinversión, mala gestión y sanciones que mermaron la producción y la infraestructura energética del país.

En paralelo, la Asamblea Nacional venezolana aprobó recientemente una reforma radical a la ley petrolera, que otorga mayor autonomía operativa y financiera a productores extranjeros como un paso hacia la atracción de inversiones internacionales, lo que coincide con los esfuerzos que se discutirán durante la visita de Wright.

En una entrevista exclusiva con el medio Politico, el funcionario reconoció esta semana que la recuperación del sector petrolero puede convertirse en un factor clave para estabilizar la economía venezolana y facilitar una transición democrática.

Indicó que este proceso requerirá cooperación con las autoridades interinas y apoyarse en instrumentos económicos, como la reactivación del sector energético.

Sostuvo que la política energética de Trump busca aumentar la producción global para reducir los precios y beneficiar a los consumidores estadounidenses, incluso si ello genera mayor competencia para las empresas del sector.