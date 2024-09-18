Entre los asistentes estuvo Gabriela Torres, quien pidió por la liberación de su padre, quien -según afirmó- «está mal de salud» por la diabetes que asegura padece

CARACAS (VENEZUELA), 25/02/2026.- Personas participan en una vigilia afuera del Centro de Control y Resguardo del Detenido La Yaguara este miércoles, en Caracas (Venezuela). Familiares de presos políticos realizan una vigilia por primera vez a las afueras de una sede de la Policía Nacional al oeste de Caracas, desde donde pidieron la liberación de sus parientes, a casi una semana de que se aprobara la Ley de Amnistía en Venezuela. EFE/ Miguel Gutiérrez

Un grupo de familiares de presos políticos realizó este miércoles una vigilia frente a la sede de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara para pedir por la liberación de sus parientes, a casi una semana de que se aprobara la ley de amnistía.

Los familiares exhibieron fotografías de los detenidos y elevaron oraciones para exigir su pronta liberación.

Entre los asistentes estuvo Gabriela Torres, quien pidió por la liberación de su padre, Juan Gonzalo Torres, quien -según afirmó a la agencia Efe- «está bastante mal de salud» por la diabetes que asegura padece.

Torres indicó que su padre fue detenido el pasado 10 de septiembre junto a su esposa, Elizabeth Rodríguez -ya liberada-, y denunció que ambos fueron «golpeados».

«A mi papá le rompieron dos costillas», aseguró.

El Parlamento venezolano aprobó el pasado jueves por unanimidad una ley de amnistía general que debe llevar a la liberación de cientos de presos políticos, pero puede al mismo tiempo excluir a opositores como la premio nobel de la paz de 2025, María Corina Machado.

El artículo 7 mantiene que la amnistía abarca «a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos» en 27 años del chavismo, que «esté a derecho o se ponga a derecho», es decir que involucra a los tribunales, señalados de servir al chavismo.

El texto incluye que los afectados en el exilio puedan enviar a un apoderado ante el juez.

«Luego de presentar la solicitud de amnistía, la persona no podrá ser privada de libertad por los hechos previstos en esta ley y deberá comparecer personalmente ante el tribunal competente a fines del otorgamiento de la amnistía», dice el texto.

El artículo 9 excluye de la amnistía violaciones de derechos humanos, o delitos de lesa humanidad, como ordena la Constitución.

Hasta la fecha, un total de 185 personas salieron de prisión tras la aprobación de la ley de amnistía, cuyo proceso sigue en pleno desarrollo, informó este miércoles el presidente de la comisión parlamentaria que vela por la aplicación de la norma, el chavista Jorge Arreaza