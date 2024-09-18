Fotografía de archivo del 10 de febrero de 2025 que muestra a ciudadanos venezolanos desciendo de un avión tras ser deportados desde Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Caracas (Venezuela). Venezuela y EE.UU. acordaron en enero la repatriación de migrantes, lo que también permitió a ambos Gobiernos pactar otros asuntos en los últimos meses, pese a no mantener relaciones diplomáticas desde 2019, y en medio de una creciente tensión bilateral marcada por el despliegue militar estadounidense en el Caribe. EFE/ Miguel Gutiérrez

Un total de 111 migrantes venezolanos llegaron este miércoles al país en un vuelo de repatriación proveniente de Miami, Estados Unidos, informó el Ministerio de Interior y Justicia.