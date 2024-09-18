BCV vendió casi seis toneladas de oro en plena escasez de dólares

La venta del metal precioso coincidió con un período en el que el flujo de divisas hacia la economía venezolana se redujo de forma drástica, luego de que el gobierno de Donald Trump endureciera las restricciones sobre el petróleo venezolano y confiscara el primer petrolero el 10 de diciembre

El Banco Central de Venezuela -BCV- vendió casi seis toneladas de oro durante el segundo semestre del año pasado, en medio de la fuerte escasez de divisas provocada por las restricciones impuestas por Estados Unidos a las exportaciones petroleras del país.

Así lo informó Bloomberg, citando los estados financieros publicados por la propia institución en su sitio web. De acuerdo con este reporte, las operaciones se concentraron principalmente en diciembre, según estimaciones de la consultora caraqueña Síntesis Financiera.

La venta del metal precioso coincidió con un período en el que el flujo de dólares hacia la economía venezolana se redujo de forma drástica, luego de que el gobierno de Donald Trump endureciera las restricciones sobre el petróleo venezolano y confiscara el primer petrolero el 10 de diciembre.

El embargo impactó directamente los ingresos en divisas, lo que amplió la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo hasta niveles récord y reavivó temores de un retorno a la hiperinflación.

Sin embargo, reseñó Bloomberg, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por fuerzas especiales estadounidenses, Washington permitió que parte de los ingresos petroleros volvieran a entrar al país.

Esa decisión habría contribuido a reactivar el mercado oficial de divisas y reducir la diferencia cambiaria.

Reservas internacionales aumentaron 30%

Un informe de Síntesis Financiera publicado el lunes, y citado por el medio, indicó que no hay señales de nuevas ventas de oro por parte del BCV durante enero.

Pese a la reducción en las reservas auríferas, el valor total de las reservas internacionales de Venezuela aumentó 30% en términos de dólares el año pasado, impulsado principalmente por el alza de los precios del oro y otros metales preciosos.

Además, señaló, las autoridades modificaron el período utilizado para calcular el precio promedio del metal, lo que aceleró el reflejo del incremento en los balances oficiales. “Eso dio una sensación de fortaleza, y por eso repuntó tanto la evolución de las reservas totales”, afirmó Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera, a Bloomberg.

En los últimos 12 años, las reservas de oro de Venezuela han caído más de 80%,según datos recopilados por Síntesis Financiera. Parte del oro venezolano permanece en el Banco de Inglaterra, pero el país no puede acceder a esos recursos debido a que el Reino Unido no reconoce al gobierno desde 2019.