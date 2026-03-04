Exxon Mobil evalúa envío de equipo técnico a Venezuela

El vicepresidente senior de la compañía indicó que la decisión dependerá del entorno de inversión y de que se establezcan garantías jurídicas sólidas y duraderas que protejan los activos y el capital invertido

ExxonMobil salió de Venezuela en 2007 tras la nacionalización de sus activos por parte del fallecido presidente Hugo Chávez | Foto Archivo

La petrolera estadounidense Exxon Mobil analiza un posible retorno a Venezuela y prevé enviar en las próximas semanas un equipo técnico al país, una vez culminen los preparativos logísticos y de seguridad necesarios para la visita, informó un alto ejecutivo de la compañía.

De acuerdo con Reuters, el anuncio fue formulado durante una conferencia organizada por Morgan Stanley, donde el vicepresidente senior de la empresa, Jack Williams, indicó que la corporación mantiene conversaciones con las autoridades venezolanas mientras evalúa las condiciones para una eventual reactivación de operaciones.

La compañía dejó claro que cualquier decisión dependerá del entorno de inversión. Williams señaló que Exxon trabajará junto con el gobierno venezolano y que si se establecen garantías adecuadas “estaremos interesados en regresar”

Exxon exige protección jurídica sólida antes de reinvertir en Venezuela

Exxon Mobil operó durante décadas en el país suramericano, aunque sus activos fueron expropiados en dos ocasiones, antecedente que continúa marcando la postura cautelosa de la empresa frente a nuevas inversiones. Por ello la petrolera insiste en la necesidad de contar con mecanismos de protección jurídica sólidos y duraderos antes de comprometer capital nuevamente.

Durante su intervención, el ejecutivo destacó la experiencia de la compañía en el desarrollo energético venezolano.

“Conocemos muy bien el recurso. Tuvimos una operación muy exitosa allí”, afirmó.

Williams también subrayó que la empresa ha avanzado significativamente en capacidades tecnológicas desde su salida del país en 2007, particularmente en el manejo de crudos pesados, uno de los principales desafíos técnicos de la industria petrolera venezolana.

“Ssí que creo que podemos hacerlo incluso mejor que antes, en términos de las herramientas tecnológicas que podemos aportar”, añadió.

El eventual regreso de Exxon Mobil se produce en un contexto de cambios políticos y económicos en el país, tras la captura de Nicolás Maduro por organismos de seguridad de Estados Unidos, lo que ha reactivado el interés de petroleras internacionales, aunque el sector energético venezolano aún enfrenta retos estructurales, legales y operativos que condicionan la llegada de inversiones.