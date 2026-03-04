María Corina Machado encabeza preferencias electorales en Venezuela pese a estar fuera del país

El apoyo a Machado se posiciona en 82,4%, y deja a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con 4, 8%

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado | Foto: referencial

La líder opositora María Corina Machado, premio nobel de la paz de 2025, lidera con amplia ventaja las preferencias electorales, según reciente sondeo de la encuestadora Meganálisis, que refleja la percepción política de los ciudadanos en la transición pos‑Maduro.

De acuerdo con el análisis, Machado -todavía fuera del país- se posiciona como la favorita con apoyo de 70,6% de los encuestados, que aseguraron que de celebrarse las elecciones presidenciales hoy votarían por ella. Por contraste, el líder de Primero Justicia Juan Pablo Guanipa alcanza 5,6% de apoyo en este escenario.

En el mismo contexto de opinión pública, la presidenta encargada,Delcy Rodríguez, que asumió funciones tras la captura de Nicolás Maduro en enero, registra 2,7% de respaldo en un escenario abierto, mientras que 16,6% de los consultados prefirió no responder.

Machado obtendría 82,4% del voto

El sondeo evaluó también un escenario hipotético con únicamente Machado y Rodríguez como candidatas. En ese caso, el apoyo a la dirigente de Vente Venezuela subiría hasta 82,4%, mientras que la presidenta interina alcanzaría 4,8%.

Encuesta Meganálisis

Más allá de la intención de voto, la encuesta evidencia rechazo mayoritario a Rodríguez como líder de la transición. Según los datos, 90,1% de los consultados no está de acuerdo con que la funcionaria administre la transicióndesde Miraflores, y 88,1% desea su salida inmediata, junto con otras figuras asociadas al chavismo, como el general Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello.

Demandan referendo constitucional

El ejercicio de opinión también abordó las prioridades de la ciudadanía. Para 73,4% de los encuestados, la elección más urgente es la presidencial. No obstante, 70,6% considera que se requiere un referendo para reformar la Constitución, paso que analistas opositores consideran clave para consolidar un nuevo orden institucional.

Los datos de Meganálisis, obtenidos a partir de entrevistas telefónicas a 1.021 personas entre el 18 y el 25 de febrero, muestran fuerte identificación con la oposición democrática y un marcado rechazo al chavismo: 85,2% no se define como izquierdista y 94,3% no se considera chavista, aunque 53,8% admite haber votado alguna vez por el chavismo. Entre esos, la mayoría (89,8%) reconoce sentirse “avergonzada y arrepentida” de haberlo hecho.