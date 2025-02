«Esto es un golpe de estado»: la purga de Trump y Musk está reduciendo más que los costos, dicen los expertos

El impulso radical de Donald Trump y Elon Musk para recortar miles de millones de dólares en gasto federal anual con enormes recortes de empleo y regulaciones está impulsando acusaciones de que han hecho movimientos ilegales mientras socavan los poderes del Congreso y judiciales, dicen expertos legales, demócratas y fiscales generales estatales.

El tiroteo de órdenes ejecutivas de Trump que expande sus poderes de algunas maneras extremas en su fervor por la reducción de costos, junto con los impulsos sin precedentes del llamado «departamento de eficiencia gubernamental» (Doge) dirigido por Musk para recortar muchas fuerzas de trabajo y regulaciones de las agencias, han creado caos en todo el gobierno de los Estados Unidos y han suscitado temores de una amenaza para la democracia estadounidense.

Trump y Musk también han atacado a los jueces que han tomado fallos oponiéndose a varios de sus movimientos después de terminar en la corte, amenazando al menos uno con el juicio político y acusándolo de interferencia indebida.

«En los Estados Unidos, apelamos las decisiones con las que no estamos de acuerdo; no ignoramos las órdenes judiciales ni amenazamos a los jueces con un juicio político solo porque no nos gusta la decisión. Esto es un golpe de estado, simple y llanamente», dijo el fiscal general de Arizona, Kris Mayes.

Trump y Musk, el hombre más rico del mundo y el mayor donante individual de Trump, ahora se enfrentan a múltiples reprimendas de jueces y expertos legales por los recortes regulatorios y de personal que han diseñado en el departamento del Tesoro, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y varias otras agencias.

Incongruentemente, como Trump ha promocionado el trabajo de reducción de costos de Musk como vital para frenar los abusos de gastos, uno de los primeros movimientos de Trump en el cargo el mes pasado fue despedir a 17 perros guardianes veteranos de la agencia, conocidos como inspectores generales, cuyos trabajos han sido durante mucho tiempo eliminar el desperdicio, el fraude y el abuso en los departamentos federales.

Esos despidos se hicieron sin dar al Congreso el aviso legalmente requerido de 30 días y justificaciones específicas para cada uno, lo que provocó la indignación mayoritariamente demócrata por la medida de Trump, que defendió como debido a «prioridades cambiantes», y afirmó falsamente que era «estándar».

En respuesta a los despidos, ocho de esos inspectores generales presentaron una demanda contra Trump y sus jefes de departamento el miércoles argumentando que sus despidos violaban las leyes federales diseñadas para protegerlos de interferencias con sus trabajos y de buscar la reincorporación.

Los IG que demandaron incluyeron a los de los Departamentos de Defensa, Educación y Salud y Servicios Humanos.

Los críticos demócratas y los expertos legales ven los despidos de IG de Trump y la operación Doge de Musk como ejemplos flagrantes de los juegos de poder ejecutivo a expensas del Congreso y la transparencia.

«Creo que sus afirmaciones de que van tras el desperdicio, el fraude y el abuso son una cortina de humo completa para sus verdaderas intenciones», dijo el senador demócrata Sheldon Whitehouse.

Comparando el despido de Trump de los IG con «despedir a los policías antes de robar el banco», subrayó Whitehouse: «Está bastante claro que lo que está sucediendo aquí es un esfuerzo muy deliberado para crear tantos restos en el gobierno como puedan manejar con el fin de ayudar a los grandes donantes de Trump e intereses especiales que encuentran el gobierno desagradable de varias maneras».

En otra vía legal que se opone a las acciones de Trump y Musk, muchos de los 23 fiscales generales demócratas estatales del país han intensificado batallas legales contra las acciones de Doge y la amplia reducción de costos en el Tesoro, USAid y otras agencias.

Por ejemplo, 19 AG demócratas demandaron a Trump y al secretario del Tesoro en febrero para que Doge accediera a documentos confidenciales con detalles sobre decenas de millones de estadounidenses que reciben cheques de seguridad social, reembolsos de impuestos y otros pagos, argumentando que Doge estaba violando la Ley de Procedimientos Administrativos. La demanda llevó a un juez de Nueva York el 7 de febrero a emitir una orden temporal que impedía que Doge accediera al sistema de pagos del tesoro.

En respuesta, Musk y Trump arremetieron acusando de interferencia judicial. Musk en su plataforma de redes sociales Twitter/X, donde tiene más de 200 millones de seguidores acusados de que el juez era «corrupto» y que «necesita ser acusado AHORA».

Trump, con Musk cerca en la Oficina Oval el martes, se hizo eco de su jefe Doge diciendo: «Parece difícil creer que un juez pueda decir: ‘No queremos que hagas eso’, así que tal vez tengamos que mirar a los jueces porque creo que esa es una violación muy grave».

Expertos legales, AG y los principales demócratas del Congreso dicen que las acusaciones de Trump y Musk de interferencia judicial indebida y algunas de sus acciones representan peligros para el estado de derecho y la constitución de los Estados Unidos.

«El presidente está violando abiertamente la constitución de los Estados Unidos al tomar el poder del Congreso y entregárselo a un multimillonario no elegido, mientras que Elon Musk persigue a los jueces que defienden la ley y gobiernan en su contra», dijo Mayes.

Los ex fiscales federales se hacen eco de algunos de los argumentos de Mayes.

«Las sugerencias de Trump, Musk y Vance de que los tribunales están interfiriendo de manera permisible con el mandato de Trump para liderar son absurdas», dijo la ex fiscal federal Barbara McQuade, que ahora enseña derecho en la Universidad de Michigan.

«Bajo nuestro sistema constitucional de separación de poderes, cada rama co-igual sirve como un control sobre las demás. El papel de los tribunales es anular los abusos del poder ejecutivo cuando viola la ley. Los comentarios que menosprecian a los tribunales parecen un esfuerzo peligroso para socavar la confianza del público en el poder judicial. Si la gente no respeta a los tribunales, estarán menos inclinadas a obedecer sus órdenes».

Del mismo modo, algunos ex jueces les preocupa que ciertos jueces puedan enfrentar la violencia provocada por las amenazas que Musk y Trump han hecho públicamente.

«Si bien los jueces federales esperan que la gente no esté de acuerdo con sus opiniones, durante mucho tiempo he temido que los ataques personales como los de Trump y Musk contra al menos un juez de Nueva York los expusieran al daño e incluso a la muerte», dijo el ex juez federal y presidente del Dickinson College, John Jones.

«Peor, los jueces son esencialmente indefensos cuando se trata de luchar contra las falsas narrativas que se están promulgando porque su código de conducta les impide interactuar con las personas irresponsables que hacen estas declaraciones».

Los expertos legales también están cada vez más alarmados por cómo Musk y Trump están excediendo su poder a expensas del Congreso, incluidos algunos de los despidos de represalia de Trump contra críticos o enemigos políticos percibidos.

En un caso atroz, el IG de USAid, Paul Martin, fue despedido abruptamente el martes casi inmediatamente después de publicar un informe altamente crítico advirtiendo de las graves repercusiones económicas de los amplios recortes de empleo que Doge estaba haciendo mientras destripaba al personal de la agencia.

Musk ha criticado a USAid, que repartió más de 40 mil millones de dólares en ayuda autorizada por el Congreso en 2023 y consumió 86 mil millones de dólares en acuerdos del sector privado, como una «organización criminal» y un «brazo de los globalistas de izquierda criminal». La misión de la agencia es proporcionar ayuda humanitaria y financiar la asistencia al desarrollo y los proyectos tecnológicos en los países en desarrollo.

«El despido de IG Paul Martin, un inspector general muy respetado y experimentado, el día después de que su oficina publicara un informe crítico, corre el riesgo de enviar un mensaje escalofriante que es antitético a la capacidad de los IG de llevar a cabo una supervisión independiente impactante en nombre del contribuyente estadounidense», dijo el ex del departamento de defensa IG Robert Storch.

Storch, uno de los 17 IG que Trump despidió abruptamente el mes pasado que se ha unido a la demanda contra la administración Trump, enfatizó más ampliamente que «los IG desempeñan un papel esencial en las oficinas líderes compuestas por profesionales de supervisión en todo el gobierno federal para detectar y disuadir el desperdicio, el fraude, el abuso y la corrupción».

Un ex IG, que solicitó el anonimato para hablar libremente, advirtió sin rodeos: «Trump y Musk están engañando al pueblo estadounidense. Nadie debería creer que Musk y sus tropas hayan descubierto miles de millones de dólares de desperdicio, fraude, abuso y «corrupción». Si lo hubieran hecho, sabríamos los detalles. No pueden proporcionarlos y no lo harán. A lo sumo, han visto cosas que pueden necesitar ser explicadas, pero no se han molestado en buscar la explicación de nadie con conocimiento relevante».

A pesar de las crecientes preocupaciones sobre los poderes asumidos por Musk, Trump dio a conocer una nueva orden ejecutiva en la Oficina Oval el martes ampliando la autoridad y el mandato de Musk.

La nueva orden de Trump requiere que las agencias federales «coordinen y consulten» con Doge para recortar puestos de trabajo y frenar la contratación, según un resumen de la Casa Blanca.

Todas las agencias recibieron instrucciones de «llevar a cabo planes para reducir la fuerza a gran escala» y limitar las nuevas contrataciones a solo «puestos esenciales», según el resumen.

Durante la reunión de la Oficina Oval del martes, Musk habló en términos grandiosos sobre su misión con algunas afirmaciones dudosas y amplias sobre fraudes que había descubierto, mientras declaraba sin pruebas que era lo que «la gente quiere».

Musk, el CEO de Tesla y SpaceX, que han recibido miles de millones de dólares en contratos federales en los últimos años, está ejerciendo su nueva autoridad federal como «empleado especial del gobierno» sin renunciar a sus trabajos en el sector privado. El puesto de Musk es temporal que elude algunos de los requisitos de divulgación para los empleados federales a tiempo completo.

A medida que los poderes de Musk se han expandido y Doge ha trabajado en más de una docena de agencias, 14 AG estatales presentaron una demanda en la corte federal de DC el jueves desafiando ampliamente la autoridad de Musk y Doge para obtener acceso a datos confidenciales del gobierno y ejercer «poder prácticamente inconstado».

La demanda argumenta que Trump violó la cláusula de nombramientos de la constitución al establecer una agencia federal sin la aprobación del Congreso.

En el fondo, algunos expertos legales y perros de observación dicen que las amenazas planteadas por el impulso de reducción de costos de Musk que Trump ha bendecido, están vinculadas a las sumas récord que Musk dio a la campaña de Trump.

«Después de que Musk supuestamente gastara cerca de 300 milones de dólares para ayudar a Trump a ser elegido, Trump le ha estado dando a Musk lo que parece ser un acceso sin precedentes a las palancas internas del gobierno, incluida la información privada y confidencial sobre individuos», dijo Larry Noble, un ex abogado general de la Comisión Federal de Elecciones que ahora enseña derecho en la Universidad Americana.

«Musk y sus seguidores pueden usar ese acceso para ayudar a Trump a matar o neutralizar las agencias y reglas creadas por el Congreso que sirven y protegen el interés público, al tiempo que aseguran que el gobierno proteja y sirva a la capacidad de los ricos para hacer crecer sus fortunas».

Otros vigilantes legales temen consecuencias más peligrosas para el estado de derecho de la operación y agenda de Trump que da luz verde a la operación y agenda de Dux de Musk.

«El presidente Trump no solo ha otorgado a Elon Musk y Doge un poder extraordinario sobre las operaciones de la agencia federal con poca supervisión pública y responsabilidad, sino que también lo ha hecho a expensas del Congreso y su poder constitucionalmente mandatado», dijo Donald Sherman, el abogado jefe del grupo de vigilancia de tendencia liberal Citizens for Responsibility and Ethics en Washington.

«Trump permitió la captura del gobierno federal por parte de Musk después de despedir ilegalmente a más de una docena de inspectores generales a pesar de que el Congreso fortaleció las leyes que protegían a los IG hace menos de tres años…»

Sherman señaló que «lo que es aún más preocupante es que los republicanos del Congreso han estado más que dispuestos a ceder sus poderes constitucionales al servicio del presidente Trump y la agenda política de Elon Musk».