Ahora también estamos escuchando directamente al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, comentando las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudita.

En comentarios reportados por Associated Press y Reuters, dijo que Ucrania no participará en las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia esta semana sobre el fin de la guerra y no aceptará el resultado de las conversaciones si Ucrania no participa.



Hablando con periodistas en una conferencia telefónica desde los Emiratos Árabes Unidos, Zelenskyy dijo que su gobierno no había sido invitado a las conversaciones previstas para el martes en Arabia Saudita.



Dijo que «no producirían resultados», dada la ausencia de funcionarios ucranianos.

«Ucrania considera cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania como aquellas que no tienen resultado, y no podemos reconocer… ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros», dijo.

El presidente ucraniano también dijo que «por primera vez» notó cierto interés de China por cualquier acuerdo de la invasión rusa de Ucrania.

Zelenskyy también rechazó la idea flotante de un acuerdo de minerales con los Estados Unidos, diciendo que Ucrania no puede ser vista como un «simple proveedor de materias primas» y que cualquier acuerdo tendría que incluir «al menos de alguna manera» garantías de seguridad adicionales.

Dijo que esperaba obtener más claridad sobre cualquier reunión futura con Trump solo después de que el enviado estadounidense Keith Kellogg visitara Ucrania.