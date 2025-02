El Ultra es el teléfono más grande y mejor de Samsung y está repleto de la última tecnología, lo que significa más inteligencia artificial que nunca.

El Galaxy S25 Ultra está al frente de la línea de una nueva ola de teléfonos Android que prometen básicamente hacer todo por ti. Combina la asistencia avanzada de IA de Google con numerosas herramientas de Samsung para escribir, dibujar, fotografiar y chatear.

Pero la realidad del superfóno de 1.249 libras (1.449 €/1.299,99 $/2.149 dólares australianos) es un poco menor que el sueño de ciencia ficción. Si bien a veces las herramientas de IA pueden ser completamente impresionantes, en otras ocasiones pueden ser estupefactas por la cosa más simple.

El exterior del Ultra se ha adelgazado y es 14 g más ligero que su predecesor, con nuevos lados planos y pequeños biseles alrededor de su gigantesca y fantástica pantalla. Es lo más parecido a ser una losa de vidrio con una pantalla.

En su interior tiene un chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite mejorado, que es incluso más rápido en las pruebas que la versión del reciente OnePlus 13. Era difícil realmente alterar el rendimiento del chip, por lo que debería manejar cualquier cosa que la mayoría de la gente quiera hacer con un teléfono. La batería dura unos buenos dos días entre cargas mientras se utiliza activamente durante 7,5 horas en una variedad de tareas diarias, fotos y medios en una mezcla de wifi y 5G, lo que la convierte en una de las más duraderas del mercado.

Especificaciones

Pantalla principal: 6,9in QHD+ Dynamic Amoled 2X (500ppi) 120Hz

6,9in QHD+ Dynamic Amoled 2X (500ppi) 120Hz Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Elite para Galaxy

Qualcomm Snapdragon 8 Elite para Galaxy RAM: 12GB

12GB Almacenamiento: 256, 512 GB o 1 TB

256, 512 GB o 1 TB Sistema operativo: One UI 7 (Android 15)

One UI 7 (Android 15) Cámara: 200MP + 50MP 0.6x + 10MP 3x + 50MP 5x; frontal de 12MP

200MP + 50MP 0.6x + 10MP 3x + 50MP 5x; frontal de 12MP Conectividad: 5G, USB-C, wifi 7, NFC, Bluetooth 5.4, UWB y GNSS

5G, USB-C, wifi 7, NFC, Bluetooth 5.4, UWB y GNSS Resistencia al agua: IP68 (1,5 m durante 30 minutos)

IP68 (1,5 m durante 30 minutos) Dimensiones: 162,8 x 77,6 x 8,2 mm

162,8 x 77,6 x 8,2 mm Peso: 218 g

Sostenibilidad

Samsung no proporciona una vida útil esperada para la batería, pero debería durar más de 500 ciclos de carga completa con al menos el 80% de su capacidad original.

El teléfono generalmente es reparable. Las reparaciones de pantallas cuestan 204 £ por parte de centros de servicio autorizados e incluyen un reemplazo de la batería. Samsung también ofrece un programa de autorreparación. El teléfono obtuvo una puntuación de cinco sobre 10 en reparabilidad con los especialistas iFixit.

Contiene múltiples materiales reciclados, incluyendo aluminio, cobalto, cobre, vidrio, oro, plástico, elementos de tierras raras y acero. Samsung ofrece esquemas de intercambio y reciclaje para dispositivos antiguos. La empresa publica informes anuales de sostenibilidad y evaluaciones de impacto para algunos productos individuales.

Más IA en más lugares

Samsung se ha basado en las numerosas herramientas «Galaxy AI» añadidas el año pasado, incluidas las nuevas funciones de dibujo y una nueva herramienta de selección de IA. Esto le permite simplemente tocar imágenes, texto, iconos y otros elementos en su pantalla para ver qué puede hacer con ellos, como dibujar, editar o buscar.

La barra «Ahora» en la parte inferior de la pantalla de bloqueo muestra una pila de widgets, como resultados deportivos en vivo de Google, música que se reproduce actualmente, temporizadores, recordatorios de vuelos y otras cosas oportunas. Es un cruce entre At a Glance de Google y Dynamic Island de Apple en iPhones, y es útil. Las notificaciones en vivo, como las puntuaciones, también se pueden mostrar en la barra de estado.

También produce una instantánea de tu día curada por IA con el clima local, eventos del calendario, fotos que has tomado, recordatorios, información de salud, listas de reproducción de Spotify y otros fragmentos. Una vez me dijo que tuviera cuidado al usar mi teléfono mientras caminaba, ya que aparentemente lo había usado durante 42 minutos de tres horas de caminata. No me resultó particularmente útil.

La adición estrella es la próxima generación del asistente Gemini de Google, que tiene la capacidad de realizar múltiples tareas a la vez utilizando aplicaciones en su teléfono y la web. Por ejemplo, puede obtener horas y fechas de la web para establecer un recordatorio para usted o enviar la información a amigos.

Promete mucho, y cuando funciona correctamente puede ser completamente impresionante. Pero también tropieza con cosas triviales, como no enviar un WhatsApp a un amigo porque deletrean su nombre «Paterson» con una «t» y no con dos. O agregar con confianza un recordatorio para la próxima fecha límite de transferencia de la Fantasy Premier League, pero equivocándose en la fecha y la hora. Fundamentalmente, no se puede confiar en que se pueda continuar con las cosas sin necesidad de comprobar la precisión, lo cual es un problema para todas las herramientas de IA en este momento.

El resto de la experiencia del software One UI 7, la última versión del sistema operativo, es bastante hábil. Partes de él se parecen más que nunca al iOS de Apple, pero tiene suficientes opciones de personalización para que el teléfono se vea y se comporte como quieres. Samsung admitirá el S25 Ultra con actualizaciones de software y seguridad durante siete años a partir del lanzamiento, lo que coincide con lo mejor de Google y Apple.

Cámara

El S25 Ultra tiene un sistema de cámara muy similar en la parte posterior a sus predecesores recientes, que incluye la cámara principal de 200MP, un teleobjetivo 3x de 10MP y una cámara de teleobjetivo 5x de 50MP capaz de hacer zoom óptico a un aumento de 10x, o más allá con zoom digital. La nueva para este año es una cámara ultra gran angular de 50MP muy mejorada, que tiene un rendimiento mucho mejor con poca luz que produce imágenes más nítidas y detalladas en interiores y en otros entornos oseos.

La aplicación de la cámara también está repleta de muchos modos divertidos y útiles, incluido su mejor modo de retrato, control manual completo y varias herramientas avanzadas. Pero al igual que con sus predecesores, la mejor característica del S25 Ultra es simplemente la adaptabilidad de tener cuatro cámaras con múltiples aumentos diferentes disponibles.

precio

El Samsung Galaxy S25 Ultra cuesta desde 1.249 £ (1.449 €/ 1.299,99 $/2.149 $ A) con 256 GB de almacenamiento.

A modo de comparación, el Galaxy S25 cuesta 799 £, el S25+ cuesta 999 £, el Z Fold 6 cuesta 1.519 £, el Google Pixel 9 Pro XL cuesta 1.099 £ y el iPhone 16 Pro Max cuesta 1.199 £.

Veredicto

El Galaxy S25 Ultra comienza el año como el más potente y adaptable de los teléfonos Android convencionales.

La cámara es genial con más opciones de lentes que otras. Tiene el chip Android más potente, batería de larga duración, mucho almacenamiento, una pantalla enorme y un lápiz óptico.

Pero Samsung no ha añadido mucho a la fórmula que hizo del modelo un dispositivo tan asesino hace varios años. El diseño se siente como un punto final para el teléfono inteligente de alta gama. No es obvio a dónde vas desde aquí para cambiar significativamente la experiencia a nivel de hardware.

Eso deja sus características de IA para ofrecer algo nuevo. Algunos de ellos son geniales, muchos son engañosos y algunas características, como el asistente Gemini mejorado, son muy impresionadas. A veces puede ser fabuloso, mientras que es molestamente tonto o simplemente no es de confiable en otros momentos.

El Ultra es un gran teléfono que recorrerá la distancia. Simplemente no lo compres por las características exageradas de la IA.

Pros: pantalla masiva de 120 Hz, cámara altamente capaz con zoom óptico de 3x y 10x, buen software con siete años de soporte, chip Android superior, batería de larga duración, acceso a las últimas funciones de IA. Contras: enorme, extremadamente caro, S Pen carece de un poco de magia de las versiones anteriores, no mejora significativamente la fórmula de los predecesores, las capacidades de IA exageradas por ahora.