NUEVA YORK, 27 de enero (Reuters) – Los informes de inteligencia de los Estados Unidos han planteado dudas sobre si el presidente interino de Venezuela, Delcy Rodríguez, cooperará con la administración Trump cortando formalmente los lazos con los adversarios estadounidenses, dijeron cuatro personas familiarizadas con los informes en los últimos días.

Funcionarios estadounidenses han dicho públicamente que quieren que el presidente interino corte las relaciones con aliados internacionales cercanos como Irán, China y Rusia, incluida la expulsión de sus diplomáticos y asesores de Venezuela.

Pero Rodríguez, a cuya ceremonia de juramento asistieron representantes de esos países a principios de este mes, aún no ha anunciado públicamente tal movimiento. Se convirtió en presidenta después de que Estados Unidos capturara al expresidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero.

Los informes de inteligencia de los Estados Unidos dijeron que no estaba claro si ella está totalmente de acuerdo con la estrategia de los Estados Unidos en su país, según las fuentes, que se negaron a ser identificadas por su nombre.

El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó el 15 de enero a Caracas, donde habló con Rodríguez sobre el futuro político del país. Reuters no pudo determinar si esas conversaciones cambiaron la opinión de las agencias de inteligencia.

Washington quiere frenar la influencia de sus enemigos en el hemisferio occidental, incluida Venezuela, donde Trump busca explotar las vastas reservas de petróleo de la nación de la OPEP.

Si Rodríguez rompiera los lazos con los rivales estadounidenses, abriría más oportunidades para la inversión estadounidense en el sector energético de Venezuela. Pero la falta de control de Rodríguez podría socavar los esfuerzos de Washington para dirigir a los gobernantes interinos del país desde lejos y evitar un papel militar más profundo de los Estados Unidos.

La Agencia Central de Inteligencia y el gobierno de Venezuela no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Cuando se le pidió que comentara, un alto funcionario de la administración Trump, que se negó a ser identificado, dijo que EE. UU. El presidente Donald Trump «continúa ejerciendo el máximo influencia» sobre los líderes de Venezuela y «espera que esta cooperación continúe».

¿ABANDONAR A LOS ALIADOS DE LARGA ADA?

La CIA ha evaluado previamente que los funcionarios leales a Maduro, incluido Rodríguez, estaban en la mejor posición para gobernar el país después de su destición.

Pero los críticos de la estrategia de Trump para Venezuela han expresado dudas sobre la sabiduría de mantener a los leales de Maduro en su lugar como líderes interinos del país. Las preocupaciones sobre la fiabilidad de Rodríguez estaban presentes antes de la operación militar estadounidense, dijeron dos fuentes.

Para Venezuela, la directiva estadounidense significa abandonar a sus aliados más cercanos fuera de la región. Irán ha ayudado a Venezuela a reparar las refinerías de petróleo, mientras que China ha tomado el petróleo como pago de la deuda. Rusia ha suministrado armamento, incluidos misiles, al ejército de Venezuela.

Trump también ha citado a Cuba liderada por comunistas como otro enemigo estadounidense que quiere que Venezuela abandone. La Habana ha proporcionado apoyo de seguridad e inteligencia mientras recibe petróleo venezolano reducido.

Desde la destitución de Maduro, Rodríguez, cuyos profundos lazos con el sector petrolero son cruciales para mantener el país estable, ha tomado medidas para mantenerse a favor con Washington, incluida la liberación de prisioneros políticos y la autorización de la venta de 30 a 50 millones de barriles de petróleo a los Estados Unidos.

En un discurso el domingo, Rodríguez dijo que ha tenido «suficiente» de intervención estadounidense. Aún así, los funcionarios estadounidenses también han tenido llamadas positivas con ella en los últimos días, según dos de las fuentes.

La administración Trump no ve una alternativa inmediata a trabajar con Rodríguez, dado que la ha apoyado públicamente con tanta fuerza, dijeron dos de las fuentes.

Pero los funcionarios estadounidenses están desarrollando contactos con altos funcionarios militares y de seguridad en caso de que decidan cambiar su enfoque, dijo una fuente informada sobre la política de Venezuela.

MACHADO CONSIDERÓ UNA OPCIÓN A LARGO PLAZO PARA DIRIGIR VENEZUELA

Los recientes informes de inteligencia también encontraron que la líder de la oposición María Corina Machado actualmente no puede dirigir el país con éxito, en parte porque carece de fuertes vínculos con los servicios de seguridad del país o el sector petrolero, dijeron las fuentes.

Algunos observadores y el movimiento de Machado dicen que ganó unas elecciones de 2024 ese año por un gran margen, aunque el estado respaldó una victoria de Maduro. Ella sigue siendo popular entre los venezolanos.

Trump dijo a los periodistas la semana pasada que quería que Machado «involucrara» en el liderazgo del país, sin proporcionar detalles.

Una persona familiarizada con las discusiones de la administración con Machado dijo que es muy que le gusta a la Casa Blanca y que se considera una opción a largo plazo para un puesto de liderazgo en Venezuela.

La fuente separada informada sobre la política de Venezuela sugirió que, por ahora, Machado podría ser considerado para un papel asesor, pero no se había tomado una decisión firme. Los representantes de Machado no respondieron a una solicitud de comentarios.