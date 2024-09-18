Informó la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante la jornada de simulacro

Caracas, Venezuela. – Este domingo, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que han sido activado otros mil centros de votación para la próxima Consulta Popular Nacional 2026.

Asimismo, indicó que esta acción permitirá mayor participación, accesible en todo el territorio y que todos los ciudadanos y ciudadanas acudan a los comicios para votar por sus proyectos comunales.

«En la democracia venezolana está contemplada en la Constitución que la Consulta Popular es un mecanismo de democracia. Así que bueno, estamos ejerciéndolo», precisó Rodríguez.

Asimismo, indicó que otro aspecto relevante en este simulacro es que el pueblo está decidiendo sobre las políticas públicas; por lo que manifestó que el país está amparado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la profundización de la democracia, y que se ve reflejado en los más de 36 mil proyectos que fueron seleccionados en las asambleas.

La presidenta (E) Delcy Rodríguez puntualizó que «el Sistema Electoral venezolano cada día más perfecciona sus mecanismos».

Durante el desarrollo de la actividad, también hizo un llamado a todas las mujeres del país a votar y a la comunidad en general, que «deben sentirse animada e inspirada en el ejercicio de la democracia directa y protagónica».