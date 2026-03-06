Estados Unidos y Venezuela se mueven para restablecer los lazos diplomáticos dos meses después de la captura de Maduro

Venezuela y Estados Unidos están restableciendo los lazos diplomáticos, anunciaron los dos países el jueves, en una nueva señal de deshielo de relaciones después de que Washington derrocara al expresidente Nicolás Maduro.

El anuncio se produjo cuando el secretario del Interior de los Estados Unidos, Doug Burgum, concluyó un viaje de dos días a Venezuela, parte del impulso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por un mayor acceso a la riqueza mineral del país.

El restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares “facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela”, dijo el Departamento de Estado de los Estados Unidos. “Nuestro compromiso se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso gradual que crea las condiciones para una transición pacífica a un gobierno elegido democráticamente”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela dijo que “avanzaría en una nueva etapa de diálogo constructivo, basado en el respeto mutuo, la igualdad soberana de los estados y la cooperación entre nuestro pueblo”, y agregó que los lazos renovados serían “positivos y mutuamente beneficiosos”.

El anuncio se produjo horas después de que Burgum, miembro del gabinete de Trump que dirige el Consejo Nacional de Dominación Energética, dijera que había recibido garantías de Caracas de que el gobierno garantizaría la seguridad de las empresas mineras extranjeras interesadas en invertir allí.

Burgum, quien mantuvo conversaciones con el presidente interino Delcy Rodríguez durante su viaje, dijo que docenas de empresas habían expresado interés en invertir en Venezuela. “Creo que vas a ver a este gobierno muy preocupado por proporcionar el tipo correcto de seguridad”, dijo Burgum.

Dijo a los periodistas que sus reuniones fueron “fantasticamente positivas”, y predijo que Venezuela superaría sus objetivos de producción de petróleo y gas en 2026.

La administración de Trump afirma que, en efecto, dirige Venezuela y controla los vastos recursos naturales del país después de derrocar a Maduro.

Burgum es el segundo alto funcionario estadounidense en visitar desde el bombardeo del 3 de enero que dejó unas 100 personas muertas y vio a Maduro y a su esposa volar a Nueva York para ser juzgados por cargos de tráfico de drogas.

Además del petróleo, Venezuela es rica en minerales como el oro y los diamantes, así como en bauxita, coltán y otros materiales raros utilizados para fabricar ordenadores y teléfonos móviles.

La actividad minera se concentra en un territorio conocido como el Arco Minero de Orinoco, donde los grupos armados están activos.

La visita de Burgum sigue a la del secretario de energía de los Estados Unidos, Chris Wright, quien presionó por un “aumento dramático” en la producción de petróleo de Venezuela y habló de “tremendos oportunidades” tanto para Washington como para Caracas.

Las evaluaciones entusiastas de ambos hombres, que se hacen eco de la postura de Trump, reflejan el cambio en las relaciones entre Washington y Caracas desde la captura de Maduro.

Trump ha permitido que Rodríguez, que fue vicepresidente de Maduro, ascienda a líder interino siempre y cuando otorgue a Estados Unidos acceso a los recursos naturales de Venezuela.

Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, y Rodríguez revisó el mes pasado el sector petrolero controlado por el estado para permitir una ola de inversión privada. Ahora tiene la mira puesta en la actualización del código de minería.