Consternación mientras Hegseth insta a los aliados latinoamericanos a unirse a la “ofensiva” contra los cárteles

Pete Hegseth, el secretario de defensa de los Estados Unidos, ha instado a los países latinoamericanos a adoptar un enfoque más agresivo contra los cárteles de la droga, advirtiendo que la administración Trump puede actuar unilateralmente en la región.

Los comentarios de Hegseth se producen en un contexto de escalada de la intervención estadounidense en la región, tanto militar como en las elecciones, que culminó con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, el primer ataque militar terrestre estadounidense contra un país sudamericano.

Durante meses, la administración Trump ha utilizado la llamada “guerra contra las drogas” para justificar los ataques a pequeñas embarcaciones que han matado a 152 personas y la acumulación militar de meses a lo largo de las fronteras de Venezuela, aunque el presidente de los Estados Unidos admitió más tarde que su principal objetivo eran las vastas reservas de petróleo del país.

“Estados Unidos está preparado para asumir estas amenazas y pasar a la ofensiva solo si es necesario. Sin embargo, nuestra preferencia, y es el objetivo de esta conferencia, que en interés de este vecindario, todos lo hagamos juntos con ustedes”, dijo Hegseth en un discurso a los líderes de defensa de los países alineados con Donald Trump en el Comando Sur de los Estados Unidos en Miami.

Representantes de 16 países latinoamericanos y caribeños asistieron al evento, denominado Conferencia Contra Cártel de América 2026. Los asistentes incluyeron delegaciones de Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile, Paraguay, El Salvador, Honduras y República Dominicana, pero tres naciones clave con una parte significativa de la producción o el tráfico de drogas – Colombia, México y Brasil – no asistieron.

En las últimas décadas, Estados Unidos ha invertido miles de millones de dólares en ayuda militar a aliados latinoamericanos, sin embargo, la producción de cocaína está en un máximo histórico y los precios mundiales de las drogas están en mínimos históricos.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Stephen Miller, visto por muchos como uno de los principales defensores del ataque a Venezuela, argumentó que los cárteles de la droga solo pueden ser derrotados con la fuerza militar.

“Lo que hemos aprendido después de décadas de esfuerzo es que no hay una solución de justicia penal al problema del cártel… La razón por la que esta es una conferencia con el liderazgo militar y no una conferencia de abogados es porque estas organizaciones solo pueden ser derrotadas con poder militar”, dijo Miller.

Citando medidas anteriores de Trump que designaron a los cárteles en México, Venezuela y Colombia como organizaciones terroristas extranjeras, Miller dijo que tales grupos “son el Isis y el Al-Qaeida del hemisferio occidental y deberían ser tratados con la misma brutalidad y crueldad como tratamos a esas organizaciones”.

David Marques, gerente del programa del Foro Brasileño de Seguridad Pública, describió el enfoque exclusivamente militar del tráfico de drogas como “una simplificación muy absurda”.

“El poder militar por sí solo no es suficiente para hacer frente a este desafío”, dijo, y agregó que el narcotráfico involucra complejas cadenas de suministro transnacionales.

“Si la lucha no es multidimensional, será infructuosa y producirá solo muerte y acciones espectaculares y políticamente ‘vendibles’, pero muy poca eficiencia en el abordaje del negocio que supuestamente está siendo el objetivo”, dijo Marques.

Marques agregó que países como México “han utilizado fuerzas militares para lidiar con cárteles durante décadas, y el resultado no ha sido positivo”.

“Estados Unidos creó el concepto de la ‘guerra contra las drogas’ en el pasado, y ya no usa ese encuadre internamente – mira cómo ha manejado el cannabis, por ejemplo – pero continúa tratando de imponerlo externamente con un celo intervencionista”, agregó.

A principios de esta semana, Estados Unidos y Ecuador anunciaron el inicio de “operaciones conjuntas” para combatir a los grupos de narcotráfico, aunque se han revelado pocos detalles, y los analistas han notado que los asesores militares estadounidenses han estado activos durante mucho tiempo en toda la región.

En su discurso, Hegseth dijo que “por demasiado tiempo, los líderes en Washington abandonaron la simple sabiduría de la doctrina Monroe“, refiriéndose a la política exterior de “Estados Unidos para los estadounidenses” establecida en 1823 por el presidente de los Estados Unidos, James Monroe, y más tarde invocada para justificar los golpes militares respaldados por Estados Unidos en América Latina.

El secretario de defensa instó a los países a seguir siendo “naciones cristianas, bajo Dios, orgullosas de nuestra herencia compartida con fronteras fuertes” y a no ser desviados por el “narcomunismo radical, la anarcotiranía… y la migración masiva incontrolada”.