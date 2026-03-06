Irán no es Venezuela, a pesar de las esperanzas de Trump de repetir la estrategia de “captura del régimen”

En primer lugar, la CIA rastrea a la cabeza de una nación rica en petróleo y estadounidense hasta un complejo fuertemente vigilado en el corazón de la capital de su país, flanqueada por montañas.

Entonces, ese líder es retirado del poder con una muestra mortal e irresistible de fuerza militar estadounidense.

Finalmente, se instala un sucesor más flexible para cumplir con las ofertas de Washington.

Esa fue la receta para la reciente captura del régimen de Venezuela por parte de Donald Trump. El presidente del país, Nicolás Maduro, fue secuestrado en Caracas antes del amanecer del 3 de enero.

Después de que las fuerzas especiales se apoderaran de Maduro, su vicepresidente, Delcy Rodríguez, dio un paso adelante con la bendición de Trump, lanzando una era una vez poco probable y pro-estadounidens para un país sudamericano cuyos líderes habían arremetido durante mucho tiempo contra el imperialismo “yanqui”.

“Agradezco al presidente Donald Trump por la amable voluntad de su gobierno de trabajar juntos”, publicó Rodríguez en X el jueves, quizás en su acto de genuflexión más descarado desde la caída de su aliado.

Tres meses después de la muerte de Maduro, Trump parece interesado en replicar el modelo de “captura del régimen” en Irán después de que su líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, fuera asesinado en Teherán durante una devastadora operación israelí-estadounidense dirigida a su base.

“Tengo que participar en el nombramiento [de su sucesor], como con Delcy en Venezuela“, dijo Trump al sitio web de noticias estadounidense Axios esta semana.

Hablando con el New York Times, dijo: “Lo que hicimos en Venezuela, creo, es… el escenario perfecto”.

Un funcionario del Departamento de Estado dijo al Wall Street Journal que la estrategia de Trump – “manejar” el comportamiento de un régimen desde lejos sin poner botas estadounidenses en el suelo – podría llamarse “decapitar y delegar”.

Sin embargo, los expertos de América del Sur y Oriente Medio tienen serias dudas sobre si lo que ha funcionado hasta ahora en Caracas funcionaría a 7.000 millas de distancia en Teherán.

“Convertir a Irán en una especie de régimen títere flexible es mucho menos práctico que en Venezuela, donde [incluso bajo Maduro] … el gobierno ya estaba inclinado a trabajar con los Estados Unidos, su socio histórico para la energía y el actor clave en la región”, dijo Benjamin Gedan, ex director de América del Sur del personal del consejo de seguridad nacional en la Casa Blanca y ahora director del Programa de América Latina del Centro Stimson

Añadió: “Esta idea de que después de Venezuela Estados Unidos podría dar la vuelta al mundo interviniendo e instalando una figura de Delcy Rodríguez dondequiera que nuestro portaaviones pese ancla, es una especie de idea tonta”.

Los expertos de Irán creen que es probable que la demanda de Trump de participar en la elección del próximo líder del país sea rechazada de las manos por los funcionarios supervivientes del país como una interferencia descarada en su política interna. El país tiene amargos recuerdos de la intromisión de potencias externas, incluidos Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos.

En gran medida, la revolución de 1979 que llevó al poder al régimen islámico fue alimentada por el resentimiento nacionalista por la percepción de la intervención extranjera. El entonces monarca pro-occientente reinante, Shah Mohammad Reza Pahlavi, era ampliamente considerado como una marioneta estadounidense.

El antiamericanismo, ejemplificado por el canto revolucionario “Marg bar Amrika” (Muerte a América), ha estado en el corazón de la ideología del régimen desde que el fundador espiritual de la revolución, el ayatolá Ruhollah Khomeini, calificó a los Estados Unidos como “el gran Satanás”. Los eslóganes y murales que expresan antipatía a los Estados Unidos son prominentes en Teherán y otras ciudades iraníes.

La insistencia de Trump en ser consultado parece aún más descabellada dado que los países no han tenido relaciones diplomáticas durante 46 años, un contraste con Venezuela, donde Estados Unidos tenía vínculos hasta hace poco tiempo. Los lazos de Estados Unidos con Irán fueron cortados por la administración Carter en 1980 después de que los revolucionarios asaltaran la embajada de los Estados Unidos en Teherán y mantuvieran como rehenes a 52 diplomáticos estadounidenses.

Alex Vatanka, jefe del programa de Irán en el Instituto de Oriente Medio en Washington DC, calificó el intento de Trump de insertarse en la elección de líder de Irán “más que delirante” y cuestionó si tenía un plan viable para imponer un escenario tipo venezolano.

“El cambio de régimen habría sido mucho más fácil que convertir a los militantes chiítas islamistas existentes al movimiento Maga, que es básicamente lo que está pidiendo”, dijo Vatanka.

Agregó que la influencia externa era posible, debido a que los individuos en “lo que queda del círculo interno de Khamenei” trabajan con servicios de inteligencia extranjeros.

“Pero todavía necesitas tener un plan de juego”, dijo.

“Tienes que decidir con quién dentro del régimen puedes trabajar. Entonces, junto con ese grupo, o convences a los demás que están luchando en este momento para que los coopten, o ayudas a los estadounidenses a matarlos.

“De esa manera, alguien puede emerger como el hombre superior y hacer lo que Rodríguez está haciendo en Venezuela… Pero no he visto nada que me sugiera que ese nivel de pensamiento se haya convertido en lo que Estados Unidos está haciendo en este momento. Podrían decidir retirarse, diciendo: “Matamos a Khamenei, no quedan armas nucleares, los lanzadores de misiles están destruidos”.

“Es una guerra abierta, y en tal situación, se vuelve aún más difícil para cualquiera que quede en el régimen quiera sugerir que está dispuesto a trabajar con los Estados Unidos… Serán asesinados antes de salir de la cama al día siguiente”.

Naysan Rafati, analista senior de Irán en el grupo de expertos International Crisis Group, dijo que los Estados Unidos y los miembros del régimen que sobrevivieron pueden tener un interés compartido en la continuidad, pero advirtió que esto podría arriesgarse a alienar a la mayor parte de la población de Irán, que todavía está enojada por la sangrienta represión de las recientes protestas a un costo de miles de vidas.

“Incluso si el sistema tiene una base cada vez menor de adherentes ideológicos, esos adherentes probablemente sientan que este es el final del juego si no se unen. Así que puede que tengas una reunión de los vagones”, dijo.

“El mejor resultado para Washington es asegurar el cambio dentro de la continuidad, encontrar un socio que pueda forjar rápidamente una masa crítica del sistema iraní en términos con los que Estados Unidos pueda vivir”, agregó Rafati.

“Pero esa ambición enfrenta dos desafíos: encontrar suficientes voces dentro del régimen para aceptar el cambio y dejar a muchos iraníes descontentos con la continuidad”.

Los expertos creen que la verdadera elección sobre el próximo líder de Irán radica en la poderosa Guardia Revolucionaria, que controla la política militar de Irán, así como grandes franjas de la economía.

Los especialistas de América del Sur creen que el aparente deseo de Trump de repetir “el modelo Delcy” refleja su aliento por la apropiación aparentemente exitosa de Washington de los restos del régimen autoritario de Maduro.

“No tuviste pérdida de aviones, ni pérdida de miembros del servicio estadounidense, obtuviste un gobierno que había sido retratado para él al menos como implacablemente hostil, eso ahora es muy complaciente. Tienes un país con inmensos recursos naturales [que como lo ve Trump] están recién disponibles para los Estados Unidos”, dijo Gedan.

Pero, agregó el ex asesor de la Casa Blanca, más allá del hecho de que Irán está mucho más lejos y mejor armado que Venezuela, es demasiado pronto para decir si la táctica de Trump ha funcionado en América del Sur.

“Dentro de un año, si la marina de los Estados Unidos no sigue en el Caribe, los venezolanos, poco a poco, podrían sentir que de repente tienen algo de espacio para respirar y algo de autonomía de nuevo”, predijo Gedan.

La distracción del conflicto en Oriente Medio podría incluso beneficiar a los sucesores de Maduro, ya que buscan sobrevivir a Trump y extender su gobierno de 27 años. "Su plan no es ser un régimen de marionetas para siempre", dijo Gedan. "Su plan es esperar que Estados Unidos siga adelante".