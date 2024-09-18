El senador estadounidense denunció la nueva detención del dirigente opositor y advirtió al gobierno venezolano que la liberación de todos los presos políticos formaba parte de un acuerdo con Washington

Ramón Guanipa, hijo mayor del dirigente opositor, agradeció públicamente el respaldo del senador Scott | Foto Archivo

El senador republicano de Estados Unidos Rick Scott envió este lunes un mensaje directo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y al ministro del Interior, Diosdado Cabello, tras la nueva detención del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa,ocurrida pocas horas después de haber sido excarcelado.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el legislador por el estado de Florida recordó que Washington y Caracas habían acordado la liberación de todos los presos políticos como parte de los compromisos recientes entre ambos países.

“Lo arrestaron nuevamente. Ese no era el trato. El trato es que ustedes liberen a todos los presos políticos, que colaboren con Estados Unidos y que detengan la represión… ¡Los estamos observando!”, afirmó.

Scott alertó sobre la rapidez con la que Guanipa fue detenido de nuevo tras recuperar la libertad el domingo, en un contexto en el que el gobierno venezolano había liberado a varios opositores luego de exigencias de Estados Unidos.

Delcy Rodríguez and Diosdado Cabello LISTEN UP.



The deal is you release @JuanPGuanipa and all political prisoners without oppression, NOT THIS. WE ARE WATCHING! pic.twitter.com/YUEH3WuWxB — Rick Scott (@SenRickScott) February 10, 2026

Familia de Juan Pablo Guanipa exige fe de vida

Ramón Guanipa, hijo mayor del dirigente opositor, agradeció públicamente el respaldo del senador Scott y denunció que la familia no ha recibido información sobre la salud ni el paradero de su padre. “Exigimos una prueba de vida y su liberación inmediata, igual que la de todos los presos políticos”, señaló.

En una publicación difundida desde la cuenta de X de Guanipa, se alertó que habían transcurrido más de 12 horas desde lo que calificaron como una “desaparición forzada”, reiterando la exigencia de fe de vida.

El Ministerio Público venezolano informó, en un comunicado posterior al nuevo arresto, que solicitó a un tribunal la revocatoria de la medida de excarcelación de Juan Pablo Guanipa por un supuesto incumplimiento de las condiciones impuestas, aunque no precisó cuáles habrían sido dichas condiciones.

Sobre esto, su hijo dijo en una rueda de prensa el lunes: «Mi padre no cometió ningún delito ni violó sus medidas cautelares. Tengo la boleta de excarcelación que indica claramente que sus únicas condiciones eran presentarse cada 30 días ante el tribunal y la prohibición de salir del país».