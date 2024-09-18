Vigilancia total y grillete electrónico: el régimen de detención domiciliaria de Perkins Rocha

A pesar de las limitaciones, la esposa del abogado, María Costanza Cipriani, afirmó que la familia considera el momento como parte del proceso. “Ese grillete lo hemos asumido como un escalón más en nuestro camino hacia la libertad, aunque simplemente haya sido un cambio de sitio de reclusión”, expresó

María Costanza Cipriani, esposa del abogado Perkins Rocha, agradeció el respaldo de organizaciones, medios y ciudadanos que se solidarizaron con la situación de su esposo. Foto: @MaCostanzaCR

La situación del abogado Perkins Rocha, asesor legal de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), continúa marcada por la reclusión, pese a su traslado a la vivienda familiar bajo régimen de casa por cárcel. Su esposa, María Costanza Cipriani, afirmó que el dirigente permanece bajo vigilancia policial dentro y fuera del edificio.

La medida impuesta -explicó a El Nacional-le prohíbe salir del apartamento. “No puede salir del apartamento, no puede cruzar el umbral de la puerta del apartamento, tenemos además un policía en la puerta. Él no está ni siquiera excarcelado, está en su casa, pero preso”.

Cipriani detalló que la presencia de seguridad se mantiene también en los alrededores del inmueble, al asegurar que desde el domingo 8 de febrero se observa en las inmediaciones del edificio una patrulla de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Relató que el traslado se efectuó sin notificación de las autoridades. Dijo que se enteró por terceros de que Rocha había sido sacado del sitio de reclusión, y al llegar al apartamento lo encontró bajo custodia.

“Yo me enteré de que a Perkins supuestamente lo estaban sacando, y cuando entré en mi apartamento estaba allí. Pero a mí nadie me llamó para decirme”, manifestó.

Y añadió: “Cuando yo entré, él estaba sentado en mi sala con dos policías”.

Indicó que a la media hora llegó quien le puso el dispositivo electrónico en el tobillo.

María Costanza Cipriani y su esposo Perkins Rocha. Foto: Cortesía

Cipriani subrayó que el cambio no implica libertad, sino una modificación del lugar de reclusión. “Él tiene casa por cárcel, que es distinto, él no está ni libre ni excarcelado”.

Incertidumbre sobre la ley de amnistía

Sobre la posibilidad de que una ley de amnistía pueda beneficiarlo, señaló que aún no existe claridad jurídica y pidió prudencia.

“Todavía la ley no está ni siquiera sancionada. Hay que esperar en definitiva cuál es la versión final”, dijo.

Advirtió que en caso de aprobarse, el procedimiento exigiría que el propio detenido se presente en tribunales, lo que considera complejo por sus restricciones actuales.

La esposa del dirigente también llamó la atención sobre la situación de otros detenidos por razones políticas. “Hay un registro importante de gente que está presa injustamente y que son invisibles, también deberían ser amparados por una ley de amnistía”, opinó.

Aseguró que Rocha se mantiene firme. “Él está fuerte, sereno, convencido de que estamos haciendo lo correcto”. A pesar de las limitaciones, dijo que la familia considera el momento como parte del proceso. “Ese grillete lo hemos asumido como un escalón más en nuestro camino hacia la libertad, aunque simplemente haya sido un cambio de sitio de reclusión”.

Cipriani agradeció el respaldo de organizaciones, medios y ciudadanos que se solidarizaron con su situación.

“Yo agradezco a la presión pública, a los medios de comunicación social y a la gente que valientemente puso como requisito para que la transición fuera exitosa, que la libertad de los presos políticos, de todos, era una obligación moral. Gracias a ellos, Perkins hoy está aquí en mi casa con un grillete que no le impide soñar con la Venezuela que queremos”, destacó.

La detención de Perkins Rocha

El abogado permaneció detenido 17 meses y 20 días en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide, en Caracas, y desde su detención se le negó el derecho a la defensa privada.

Rocha fue detenido el 27 de agosto de 2024, casi un mes después de las presidenciales en Venezuela, en las que la PUD denunció fraude al considerar que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el ganador y no Nicolás Maduro, como proclamó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En septiembre de 2024, el fiscal general, Tarek William Saab, vinculó a Rocha, junto con los exdiputados Freddy Superlano y Biagio Pilieri, también excarcelados, con la divulgación que hizo la PUD de 85,18% de las actas electorales, documentos que el oficialismo tilda de falsos.

Saab dijo entonces que estos opositores estaban siendo investigados porque «avalaron», «verificaron», «difundieron» y «divulgaron como real» la página web donde están las actas que la PUD asegura que recolectó a través de testigos y miembros de mesa en los comicios, y que el bloque señala como prueba del reclamado triunfo de González Urrutia.