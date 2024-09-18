Estados Unidos dice que dos personas murieron en un ataque militar en un barco en el Pacífico

El Comando Sur del ejército estadounidense, que supervisa las operaciones en América Latina y el Caribe, anunció que llevó a cabo otro ataque mortal el lunes, matando a dos presuntos traficantes de drogas en el Pacífico oriental.

El comunicado dijo que lo último en lo que los expertos legales han llamado una serie de asesinatos extrajudiciales por parte del Pentágono se llevó a cabo «bajo la dirección» del nuevo comandante de la unidad de combate con sede en Florida, el general Francis L Donovan, quien juró en una ceremonia del Pentágono el jueves pasado. Donovan asume el cargo después de que un almirante de la Marina de los Estados Unidos, Alvin Holsey, decidiera retirarse por desacuerdos reportados sobre la política de ataque de barcos.

El anuncio, que fue acompañado por un vídeo del ataque, se llevó a cabo en un barco «que transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental», dijo el Pentágono. La Guardia Costera de los Estados Unidos fue llamada para buscar a un sobreviviente solitario, dijo el comunicado.

Los nuevos asesinatos llevan el número de muertos a al menos 130 en 38 ataques, según las declaraciones del Pentágono contadas por el Intercept.

El lunes temprano, las fuerzas militares estadounidenses abordaron un petrolero sancionado en el Océano Índico después de rastrear el barco desde el Mar Caribe como parte de una cuarentena petrolera destinada a exprimir a Venezuela, dijo el secretario de defensa Pete Hegseth.

Venezuela se había enfrentado a sanciones estadounidenses sobre su petróleo y dependía de una flota en la sombra de petroleros falsamente señalizados para contrabandear crudo a las cadenas de suministro globales. Tras la incursión estadounidense para detener al entonces presidente Nicolás Maduro a principios de enero, varios petroleros huyeron de la costa venezolana, incluido el barco que se embarcó en el Océano Índico durante la noche.

Hegseth prometió eventualmente capturar todos esos barcos, diciendo a un grupo de trabajadores de astilleros en Maine el lunes que «la única guía que di a mis comandantes militares es que ninguno de ellos se está escapando».

«No me importa si tenemos que dar la vuelta al mundo para conseguirlos; vamos a conseguirlos», agregó.

La administración Trump ha incautado siete petroleros como parte de sus esfuerzos más amplios para tomar el control del petróleo de Venezuela. Aquila II, un petrolero con bandera panameña bajo sanciones estadounidenses relacionadas con el envío de petróleo ruso ilícito, no ha sido incautado formalmente y puesto bajo el control estadounidense a diferencia de acciones anteriores, dijo un funcionario de defensa.

En cambio, el barco está detenido mientras su destino final es decidido por los Estados Unidos, según el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato para discutir la toma de decisiones.

El Aquila II es propiedad de una empresa con una dirección listada en Hong Kong, los datos de seguimiento de barcos muestran que ha pasado gran parte del último año con su transpondedor de radio apagado, una práctica conocida como «correr oscuro» comúnmente empleada por los contrabandistas para ocultar su ubicación.

Fue uno de al menos 16 petroleros que huyeron de la costa venezolana el mes pasado, según Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com, quien dijo que su organización utilizó imágenes satelitales y fotos a nivel de superficie para documentar los movimientos del barco. Según los datos transmitidos desde el barco el lunes, actualmente no está cargado con una carga de petróleo crudo.

La publicación del Pentágono sobre X dijo que los militares «llevaron a cabo un derecho de visita, una interdicción marítima» en el barco.

«El Aquila II estaba operando desafiando la cuarentena establecida del presidente Trump de buques sancionados en el Caribe», dijo el Pentágono. «Corrió, y lo seguimos».

Un funcionario de la marina, que habló bajo condición de anonimato para discutir las operaciones militares, no dijo qué fuerzas se utilizaron en la operación, pero confirmó que los destructores USS Pinckney y USS John Finn, así como el buque base móvil USS Miguel Keith, estaban operando en el Océano Índico.

En los vídeos que el Pentágono publicó en las redes sociales, se pueden ver fuerzas uniformadas abordando un helicóptero de la marina que despega de un barco que coincide con el perfil del Miguel Keith. El vídeo y las fotos del petrolero disparado desde el interior de un helicóptero también muestran un destructor de la marina navegando junto al barco.