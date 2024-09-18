La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ha revertido la mayor parte de los recortes aplicados en sus campos propios y en las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco, el principal polo productor del país, lo que ha permitido que la producción total se acerque nuevamente al umbral de 1 millón de barriles por día (bpd), según dijeron a Reuters fuentes vinculadas a las operaciones.

Venezuela, miembro de la OPEP, se vio obligada a reducir su bombeo tras el bloqueo petrolero impuesto por Washington en diciembre, una medida destinada a presionar al gobierno de Nicolás Maduro, que tras los hechos del 3 de enero dio paso a la administración interina encabezada por Delcy Rodríguez bajo supervisión estadounidense.

Las sanciones dejaron millones de barriles de crudo exportable retenidos en tanques terrestres y buques dentro del país, lo que forzó a Pdvsa a disminuir la producción. Con la normalización progresiva de las exportaciones, la empresa ha comenzado a restablecer los niveles previos.

Aumento de producción en la Faja del Orinoco impulsa el repunte

La Faja del Orinoco produce actualmente algo más de 500.000 bpd, tras incrementos registrados durante el fin de semana en varios proyectos, más de 100.000 bpd por encima de los niveles de inicios de enero, indicaron las fuentes.

“Comenzamos a aumentar la producción en Petromonagas entre sábado y domingo, y los barriles adicionales deben llevarnos hoy a 85.000 bpd”, señaló un trabajador de una de las cinco empresas mixtas controladas por Pdvsa en la zona.

La producción total del país había caído hasta 880.000 bpd a comienzos de enero, con la Faja aportando apenas 410.000 bpd, frente a los 1,16 millones de bpd registrados a finales de noviembre, según cifras de analistas independientes.

Licencias a Trafigura y Vitol

Las comercializadoras Trafigura y Vitol recibieron el mes pasado licencias iniciales de Estados Unidos para exportar y comercializar millones de barriles de crudo venezolano, como parte de un acuerdo de suministro de 2.000 millones de dólares entre Caracas y Washington.

El petróleo es la principal fuente de ingresos del país. Desde la firma del acuerdo, los recursos provenientes de las ventas se depositan en un fondo controlado por Estados Unidos en Catar, según funcionarios de ambos gobiernos.

El Departamento del Tesoro estadounidense también ha emitido licencias generales que permiten a empresas de ese país exportar crudo venezolano y suministrarle combustibles. Se espera que estas medidas sean seguidas por nuevas autorizaciones para actividades de exploración y producción, de acuerdo con otras fuentes.

Las licencias han permitido destrabar exportaciones, liberar crudo y combustibles almacenados, y asegurar diluyentes necesarios para procesar el crudo extrapesado de la Faja, lo que ha facilitado el aumento de la producción, explicaron las fuentes.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, tiene previsto viajar a Caracas esta semana para reunirse con autoridades venezolanas y discutir el plan de reconstrucción de 100.000 millones de dólares impulsado por Washington tras la captura de Maduro, indicaron las fuentes.

