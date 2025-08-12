Veraguas, 12 de agosto de 2025. El Ministerio de Obras Públicas (MOP), Regional de Veraguas, finalizó los trabajos de rehabilitación con carpeta asfáltica en las vías perimetrales de la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena, como parte del programa “Tapa Huecos”, devolviendo a la comunidad educativa y a los usuarios un acceso en óptimas condiciones en un punto clave de Santiago.

La obra, priorizada por el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, responde a un compromiso asumido con la comunidad e incluyó la colocación de carpeta asfáltica en todo el perímetro, para mejorar la circulación vehicular y peatonal en un área de alto movimiento.

Humberto Della Togna, director regional del MOP en Veraguas, destacó que el proyecto busca garantizar un tránsito seguro en un sector que concentra transporte público, vehículos particulares y peatones, especialmente en horario escolar.

“Esta obra mejora la movilidad y brinda mayor seguridad a quienes transitan a diario hacia la Escuela Normal, un centro de formación docente de gran relevancia para el país”, afirmó Della Togna.

Con la pavimentación concluida, la siguiente será la instalación de señalización horizontal y vertical, lo que permitirá reforzar la seguridad vial en esta área escolar de alto tráfico.