En Gaceta Oficial el aumento del pasaje mínimo a 100 bolívares

Pese al ajuste, el monto quedó por debajo de los 120 bolívares a que aspiraba el sector transporte

El Ministerio de Transporte oficializó el incremento del pasaje mínimo en todo el territorio nacional en la Gaceta Oficial número 43.335, con fecha administrativa del viernes 13 de marzo.

El decreto establece que el pasaje mínimo urbano será de 100 bolívares, un incremento de 66%, mientras que la tarifa máxima estará en 145 bolívares, según la distancia recorrida.

Detalló que las tarifas para los sistemas de transporte operados por el Estado -Metro de Caracas, Bus Caracas y el Ferrocarril- pagarán tarifa unificada de 80 bolívares.

Para quienes utilizan rutas que conectan ciudades o zonas (suburbanas), las tarifas variarán entre 100 y 145 bolívares, dependiendo de la distancia recorrida.

Aquí la lista de precios según la distancia entre zonas:

Hasta 10 km: 100 bolívares.

De 10 a 20 km: 105 bolívares.

De 20 a 30 km: 110 bolívares.

De 30 a 40 km: 115 bolívares.

De 40 a 50 km: 120 bolívares.

De 50 a 60 km: 125 bolívares.

De 60 a 70 km: 130 bolívares.

De 70 a 80 km: 135 bolívares.

De 80 a 90 km: 140 bolívares.

De 90.1 km en adelante: 145 bolívares.

El documento destaca que estos montos incluyen el 20% de la Condición de la Flota y Seguro de Responsabilidad Civil y de Ocupantes. Además, autoriza un recargo adicional para el servicio en unidades de cuatro y cinco puestos, bajo condiciones específicas.

Gremio transporte plantea anclar el pasaje a 0,50 dólares

Pese al ajuste, el monto quedó por debajo de los 120 bolívares a que aspiraba el sector transporte.

José Luis Montoya, presidente de la Central Única de Autos Libres y por Puesto, reiteró en febrero la propuesta del gremio de transporte de anclar la tarifa a 0,50 dólares, así como una revisión profunda del sistema de subsidios, para garantizar la continuidad del servicio.

Entre las principales iniciativas planteadas por el gremio, Montoya destacó la sustitución del subsidio indirecto por un bono de transporte mensual de entre 30 y 40 dólares, dirigido a estudiantes y adultos mayores, lo que permitiría que estos sectores paguen la tarifa completa sin afectar su capacidad económica.

Indicó que este esquema, inspirado en los mecanismos de financiamiento que originalmente manejaba la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur), busca equilibrar los costos operativos, que superan con creces la recaudación diaria de los transportistas.

El gremio de transporte también exigió una solución definitiva a la crisis del suministro de combustible, con la eliminación del sistema de biopago y de la huella para el acceso a la gasolina.