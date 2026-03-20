Asamblea Nacional suspende segunda discusión de la ley de minas

El diputado de la Asamblea Nacional Orlando Camacho explicó que la suspensión se debe a la necesidad de ampliar el proceso de consulta ciudadana

Asamblea Nacional suspende discusión de la ley de minas. Foto Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional (AN) suspendió este jueves la segunda discusión del proyecto de ley de minas, una reforma que podría permitir la entrada de capital privado y extranjero al sector minero, en un contexto marcado por el renovado interés de Estados Unidos en el oro venezolano.

Durante una sesión ordinaria transmitida por el canal oficial de la AN en YouTube, los diputados leyeron apenas 12 de los 130 artículos que componen el texto legal antes de optar por posponer el análisis. La propuesta, presentada por el diputado Orlando Camacho, del Movimiento Somos Venezuela, había sido ingresada en el Parlamento la semana pasada.

Camacho explicó su decisión de aplazar la discusión señalando la necesidad de ampliar el proceso de consulta.

“Hemos llegado al artículo 12 y requerimos solicitar el diferimiento de esta ley en virtud de que requerimos más tiempos para escuchar a más ciudadanos y ciudadanas que participan activamente en la comisión y en los debates a nivel nacional”, expresó.

Nueva ley promueve inversiones mineras

Entre los artículos ya leídos figura el 11, que en su numeral 5 otorga al Ministerio de Minas la facultad de fomentar inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras, dentro de un marco que garantice cierta “seguridad jurídica”.

El proyecto también propone que la minería artesanal pueda ser ejercida de forma individual por personas naturales, y establece, en su artículo 9, que eventuales desacuerdos entre las partes puedan resolverse no solo por los tribunales venezolanos, sino también a través de “mecanismos alternativos de resolución de controversias”, incluyendo mediación y arbitraje.

Para que el nuevo ordenamiento entre en vigor, los diputados deben debatir y aprobar cada artículo en una segunda discusión plenaria. De recibir el respaldo definitivo, esta ley sustituiría a la normativa actual, vigente desde 1999 y promulgada por decreto por el entonces presidente Hugo Chávez tras obtener poderes especiales del parlamento.

Reforma minera avanza tras visita Burgum

La aceleración del debate sobre esta reforma ocurre en el marco de una mayor interacción entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos. La aprobación en primer debate se produjo apenas días después de la visita del secretario del Interior de EE UU, Doug Burgum, a Caracas, donde sostuvo conversaciones con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien pidió avanzar con rapidez en la legislación minera.

En esa oportunidad, Burgum afirmó que compañías estadounidenses del sector minero se encuentran “deseosas” de comenzar operaciones en Venezuela, mientras que ese mismo día se conoció que representantes de EE UU negociaban con la minera estatal venezolana Minerven un acuerdo para comercializar hasta una tonelada de oro con destino al mercado norteamericano, por un valor estimado en unos 165 millones de dólares.

Posterior a la visita de Burgum, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que permite a empresas estadounidenses realizar determinadas actividades vinculadas a la explotación y comercio del oro venezolano, un sector que hasta entonces permanecía sujeto a sanciones.