808 Brickell Av. Miami, FL, 33100

El Gobierno de Venezuela designa a un nuevo jefe operativo de la Fuerza Armada y cambia los comandantes de la Aviación, la Armada y la Milicia

Home - Breaking - El Gobierno de Venezuela designa a un nuevo jefe operativo de la Fuerza Armada y cambia los comandantes de la Aviación, la Armada y la Milicia
El Gobierno de Venezuela designa a un nuevo jefe operativo de la Fuerza Armada y cambia los comandantes de la Aviación, la Armada y la Milicia
Breaking
Política
  • 20 de marzo de 2026
By Redacción - 3 segundos ago
0 0 3 minutes read

Caracas (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este jueves a Domingo Hernández Lárez, sancionado por Estados Unidos, como jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cargo que ocupaba desde 2021, y en su lugar puso al mayor general Rafael Prieto Martínez.

El nuevo comandante estratégico operacional ejercía el cargo de inspector general de la FANB desde 2024, y en su cuenta de Instagram se describe como un «venezolano revolucionario, chavista y patriota».

Rodríguez también cambió a los comandantes generales del Ejército, la Aviación Militar, la Armada, la Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia, un día después de que anunciara diez designaciones, entre ellas la de Gustavo González López como ministro de Defensa, cargo que desempeñaba Vladimir Padrino López desde 2014.

El Gobierno de Venezuela designa a nuevos comandantes de la Aviación, la Armada y la Milicia
Fotografía de archivo de integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). EFE/ Miguel Gutiérrez

Estos nombramientos también se producen dos meses y medio después de la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. durante una serie de ataques en territorio venezolano.

«Anuncio al país la designación de los integrantes del alto mando militar renovado que acompañarán al ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Gustavo González López, con el firme compromiso y lealtad patriota de garantizar la soberanía, la paz, estabilidad e integridad territorial de la república», dijo Rodríguez en Telegram.

La mandataria ordenó «trabajar incansablemente en la materialización de una Venezuela soberana, justa y solidaria», así como en la construcción de «un país de justicia social y felicidad absoluta para todos».

¿Quién es el nuevo jefe operativo de la FANB?

El nuevo titular de Defensa, de 65 años, entra al despacho ubicado dentro del mayor complejo militar de Venezuela, el Fuerte Tiuna, en Caracas, poco más de dos meses después de que la mandataria encargada lo designara como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), cargos que se adjudicaron a Henry Navas y Germán Gómez, respectivamente.

El Gobierno de Venezuela designa a nuevos comandantes de la Aviación, la Armada y la Milicia
Fotografía de archivo de la entrada de Fuerte Tiuna, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

En el pasado, González López estuvo dos veces al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), primero entre 2014 y 2018 y luego de 2019 a 2024, ambos por designación de Maduro, hoy detenido en Nueva York junto con su esposa, la diputada Cilia Flores, también capturada el pasado enero en medio de los ataques estadounidenses.

Tanto la DGCIM como el Sebin han sido señalados por organizaciones no gubernamentales y la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela como responsables de violaciones de derechos humanos.

Nuevos comandantes de la Aviación, la Armada y la Milicia

Por otro lado, el Gobierno designó a Royman Hernández Briceño como nuevo comandante general de la Aviación Militar y a Jorge Agüero Montes como jefe de la Armada, mientras que Nayade Lockiby Belmonte estará al frente de la Milicia, informó este jueves el canal de las Fuerzas Armadas, TVFANB.

El mayor general Hernández Briceño, quien sustituye a Lenín Ramírez Villasmil, en el cargo desde 2024, se venía desempeñando como jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Los Llanos, un zona militar que cubre los estados Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes y Guárico.

El pasado enero, Hernández Briceño rechazó en un video «el ataque ilegal e imprudente perpetrado» entonces por Estados Unidos en territorio venezolano «para secuestrar» a Nicolás Maduro.

Por su parte, el almirante Agüero Montes reemplaza a Ashraf Andel Hadi Suleimán Gutiérrez, quien estuvo al frente de la Armada desde 2024.

Agüero Montes fue, entre agosto de 2023 y octubre de 2024, jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Nueva Esparta, estado insular venezolano.

Entretanto, el mayor general Lockiby Belmonte sustituye a Orlando Romero Bolívar, que también estaba en el puesto desde 2024. 

El nuevo jefe de la Milicia había sido designado el pasado diciembre como autoridad única de varias comunidades ubicadas entre Caracas y el estado costero de La Guaira (norte).

You can share this post!

administrator

Related Articles

Breaking

En Gaceta Oficial el aumento del pasaje mínimo a 100 bolívares

  • 20 de marzo de 2026
Breaking

Asamblea Nacional suspende segunda discusión de la ley de minas

  • 20 de marzo de 2026
Breaking

Asamblea Nacional convoca debate para aprobar Ley de Minas

  • 20 de marzo de 2026
Breaking

Dos hermanas de militar, una de ellas adolescente, siguen detenidas

  • 20 de marzo de 2026
Breaking

Italia reiteró apoyo a las reformas en Venezuela y pidió la liberación de presos italianos

  • 20 de marzo de 2026
Breaking

Irán ha detenido a 178 “espías” de EE UU e Israel desde el comienzo de la guerra

  • 20 de marzo de 2026
Breaking

Apagón afectó a varios estados de Venezuela durante la madrugada de este viernes

  • 20 de marzo de 2026
Breaking

Air Europa tiene 205 millones de dólares bloqueados en Venezuela pese a haber contratado a Aldama para repatriarlos

  • 20 de marzo de 2026
Breaking

La OEI advierte de una crisis de la democracia latinoamericana sin precedentes en los últimos 50 años

  • 20 de marzo de 2026
Breaking

Delcy Rodríguez da la vuelta a su Gabinete para dejar atrás al madurismo

  • 20 de marzo de 2026
Breaking

Provea denunció que le negaron la amnistía a seis sindicalistas en Venezuela

  • 20 de marzo de 2026
Breaking

Acusaciones por narcotráfico y una recompensa de USD 15 millones: la trama judicial que involucra a Vladimir Padrino López

  • 20 de marzo de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in