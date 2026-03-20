El Gobierno de Venezuela designa a un nuevo jefe operativo de la Fuerza Armada y cambia los comandantes de la Aviación, la Armada y la Milicia

Caracas (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este jueves a Domingo Hernández Lárez, sancionado por Estados Unidos, como jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cargo que ocupaba desde 2021, y en su lugar puso al mayor general Rafael Prieto Martínez.

El nuevo comandante estratégico operacional ejercía el cargo de inspector general de la FANB desde 2024, y en su cuenta de Instagram se describe como un «venezolano revolucionario, chavista y patriota».

Rodríguez también cambió a los comandantes generales del Ejército, la Aviación Militar, la Armada, la Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia, un día después de que anunciara diez designaciones, entre ellas la de Gustavo González López como ministro de Defensa, cargo que desempeñaba Vladimir Padrino López desde 2014.

Fotografía de archivo de integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). EFE/ Miguel Gutiérrez

Estos nombramientos también se producen dos meses y medio después de la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU. durante una serie de ataques en territorio venezolano.

«Anuncio al país la designación de los integrantes del alto mando militar renovado que acompañarán al ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Gustavo González López, con el firme compromiso y lealtad patriota de garantizar la soberanía, la paz, estabilidad e integridad territorial de la república», dijo Rodríguez en Telegram.

La mandataria ordenó «trabajar incansablemente en la materialización de una Venezuela soberana, justa y solidaria», así como en la construcción de «un país de justicia social y felicidad absoluta para todos».

¿Quién es el nuevo jefe operativo de la FANB?

El nuevo titular de Defensa, de 65 años, entra al despacho ubicado dentro del mayor complejo militar de Venezuela, el Fuerte Tiuna, en Caracas, poco más de dos meses después de que la mandataria encargada lo designara como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), cargos que se adjudicaron a Henry Navas y Germán Gómez, respectivamente.

Fotografía de archivo de la entrada de Fuerte Tiuna, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

En el pasado, González López estuvo dos veces al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), primero entre 2014 y 2018 y luego de 2019 a 2024, ambos por designación de Maduro, hoy detenido en Nueva York junto con su esposa, la diputada Cilia Flores, también capturada el pasado enero en medio de los ataques estadounidenses.

Tanto la DGCIM como el Sebin han sido señalados por organizaciones no gubernamentales y la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela como responsables de violaciones de derechos humanos.

Nuevos comandantes de la Aviación, la Armada y la Milicia

Por otro lado, el Gobierno designó a Royman Hernández Briceño como nuevo comandante general de la Aviación Militar y a Jorge Agüero Montes como jefe de la Armada, mientras que Nayade Lockiby Belmonte estará al frente de la Milicia, informó este jueves el canal de las Fuerzas Armadas, TVFANB.

El mayor general Hernández Briceño, quien sustituye a Lenín Ramírez Villasmil, en el cargo desde 2024, se venía desempeñando como jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Los Llanos, un zona militar que cubre los estados Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes y Guárico.

El pasado enero, Hernández Briceño rechazó en un video «el ataque ilegal e imprudente perpetrado» entonces por Estados Unidos en territorio venezolano «para secuestrar» a Nicolás Maduro.

Por su parte, el almirante Agüero Montes reemplaza a Ashraf Andel Hadi Suleimán Gutiérrez, quien estuvo al frente de la Armada desde 2024.

Agüero Montes fue, entre agosto de 2023 y octubre de 2024, jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Nueva Esparta, estado insular venezolano.

Entretanto, el mayor general Lockiby Belmonte sustituye a Orlando Romero Bolívar, que también estaba en el puesto desde 2024.

El nuevo jefe de la Milicia había sido designado el pasado diciembre como autoridad única de varias comunidades ubicadas entre Caracas y el estado costero de La Guaira (norte).