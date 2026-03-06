808 Brickell Av. Miami, FL, 33100

El Secretario de Interior de EE.UU. dice que su país prepara licencias para permitir inversiones en las minas de Venezuela
  • 6 de marzo de 2026
Caracas (EFE).- El secretario de Interior de EE.UU., Doug Burgum, anunció este jueves, al finalizar una visita de dos días en Caracas, que su país prepara nuevas licencias para permitir inversiones en el sector minero de Venezuela.

Minutos antes de abordar el avión en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, Burgum expresó que la Administración de Donald Trump quiere «abrir las puertas para todos aquellos» que quieran operar en el país suramericano y que, para eso, habrá licencias generales que permitan inversiones en minas y la llegada de nueva tecnología a Venezuela.

El funcionario, a quien acompañaron durante la visita representantes de unas dos docenas de empresas del sector minero, se mostró «optimista sobre un ambiente donde la inversión fluirá».

En ese sentido, expresó su confianza en que la propuesta de reforma de la Ley de Minas anunciada por la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, ayudará a crear oportunidades.

El secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum (c), habla a los medios en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar este jueves, en Maiquetía (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez 

La normalización de las relaciones entre EE.UU y Venezuela

Burgum dijo a la prensa que su país y Venezuela continuarán con el proceso de normalización de sus relaciones, retomadas este año tras la ruptura de 2019, y que su visita de dos días fue constructiva para encuentros de trabajo.

El secretario auguró un «futuro positivo para este país» suramericano, donde, dijo, habrá «más paz, más estabilidad y más prosperidad para el pueblo de Venezuela», y sostuvo que EE.UU. está «muy feliz» de apoyar en este proceso.

Además, en ese sentido, señaló que las acciones de Trump generaron «la oportunidad para un cambio de dirección en Venezuela», donde, a su juicio, ha habido más cambios positivos «en los últimos dos meses que en los últimos 20 años».

Burgum es el segundo secretario del gabinete de Trump que visita Venezuela desde enero pasado, cuando EE.UU. capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, en medio de una serie de ataques en Caracas y tres regiones aledañas.

En febrero, el secretario de Energía, Chris Wright, viajó a Caracas y estableció con Rodríguez una asociación energética a largo plazo.

Ampliación de la Ley de Minas en Venezuela

El miércoles, la presidenta encargada, quien asumió el cargo hace exactamente dos meses, sostuvo una reunión con el secretario de Interior, y junto a él anunció una «ampliación de la Ley de Minas», para la cual pidió al Parlamento «celeridad», a fin de exponer al mundo «las oportunidades de inversión y desarrollo».

Posteriormente, Burgum afirmó que las «oportunidades que existen para una colaboración y una sinergia» entre ambos países «no tienen límites».

Este mismo jueves se conoció que funcionarios estadounidenses negocian con la compañía minera estatal de Venezuela, Minerven, un acuerdo multimillonario para vender hasta una tonelada de oro destinada al mercado del país norteamericano, valorada hoy en unos 165 millones de dólares.

Por otra parte, el acuerdo de oro requeriría que Minerven suministre entre 650 y 1.000 kilos de barras de oro Dore al comerciante de materias primas Trafigura, que será el encargado de transportar el oro a las refinerías estadounidenses, según informa en exclusiva el portal Axios.

Burgum augura más acuerdos con Venezuela

Además, el Secretario de Interior auguró que el Gobierno de Donald Trump y el de Venezuela harán más tratos y firmarán nuevos acuerdos.

«Sabemos que él (Trump) cree que usted está haciendo un trabajo maravilloso y sabemos que vamos a ver más tratos, más firmas, más oportunidades y más prosperidad», indicó Burgum durante un encuentro en el que Venezuela firmó acuerdos con la petrolera británica Shell, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, valoró el trabajo de Delcy Rodríguez y de su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quienes -subrayó- enviaron una señal al mundo sobre la apertura de Venezuela para hacer negocios con la reforma de la ley de hidrocarburos, propuesta por la mandataria encargada y aprobada en enero pasado por el Legislativo para incentivar la inversión privada y extranjera.

