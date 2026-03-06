808 Brickell Av. Miami, FL, 33100

La Administración Trump negocia un acuerdo multimillonario sobre oro con Venezuela

La Administración Trump negocia un acuerdo multimillonario sobre oro con Venezuela
  6 de marzo de 2026
Washington (EFE).- Funcionarios del Gobierno de Estados Unidos negocian con la compañía minera estatal de Venezuela, Minerven, un acuerdo multimillonario para vender hasta una tonelada de oro destinada al mercado estadounidense, valorada hoy en unos 165 millones de dólares.

El acuerdo de oro requeriría que Minerven suministre entre 650 y 1.000 kilos de barras de oro Dore al comerciante de materias primas Trafigura, que será el encargado de transportar el oro a las refinerías estadounidenses, según informa en exclusiva el portal Axios.

Cuando se acaban de cumplir los dos meses de la captura del que fuera presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este nuevo movimiento económico pone de manifiesto el estrechamiento de los lazos comerciales entre el país caribeño y la Administración de Estados Unidos.

Fotografía de archivo de barras de oro. EFE/Filip Singer

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien desde este miércoles realiza una visita a Caracas para discutir oportunidades en los sectores petrolero y minero, se reunió con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y habría ayudado a gestionar el contrato relativo al oro.

Aunque el precio del oro varía, un kilogramo cuesta alrededor de 166.000 dólares, la situación de incertidumbre financiera mundial y las tensiones geopolíticas derivadas del ataque estadounidense a Irán, afectando al estrecho de Ormuz y su tránsito petrolero, lo convierten en un valor refugio para los inversores.

Los contactos entre EE.UU. y Venezuela escalan hasta el oro

La presidenta Rodríguez anunció también este miércoles un plan para reformar las leyes mineras del país después de reunirse con Burgum, lo que confirma las buenas relaciones y sintonía con la Administración de Donald Trump.

Estados Unidos reabrió oficialmente su embajada en Caracas el pasado 1 de febrero, encabezada por la encargada de negocios Laura Dogu, como parte del restablecimiento gradual de relaciones tras la ruptura de 2019.

El secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, junto a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dan declaraciones conjuntas, el 4 de marzo de 2026, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez 

Tras el cambio político en Caracas, la empresa estatal petrolera PDVSA anunció nuevos contratos para suministrar petróleo al mercado estadounidense, en el contexto de una reducción de las sanciones que antes se aplicaban.

Estados Unidos ha ido emitiendo nuevas licencias o flexibilizando las existentes para facilitar las relaciones comerciales de petróleo con Venezuela.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha defendido frente a las críticas demócratas que el objetivo de Washington es usar la presión sobre las exportaciones de crudo (el bloqueo naval) para forzar cambios políticos en Venezuela, presentando el petróleo como la palanca central de esa presión.

El propio presidente de Estados Unidos, y sobre esta nueva situación de relaciones comerciales con el país caribeño, ha escrito esta semana en su red social Truth: «¡El petróleo está empezando a fluir, y es muy grato ver el profesionalismo y la dedicación entre ambos países!», elogiando también a Rodríguez.

