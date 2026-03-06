808 Brickell Av. Miami, FL, 33100

Delcy Rodríguez recuerda a Chávez como quien enseñó a venezolanos a no rendirse «jamás»

Home - Breaking - Delcy Rodríguez recuerda a Chávez como quien enseñó a venezolanos a no rendirse «jamás»
Delcy Rodríguez recuerda a Chávez como quien enseñó a venezolanos a no rendirse «jamás»
Breaking
Política
  • 6 de marzo de 2026
By Redacción - 14 segundos ago
0 0 1 minute read

Caracas (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recordó este jueves al mandatario fallecido Hugo Chávez (1999-2013) como quien enseñó a los venezolanos a no rendirse «jamás», cuando se cumplen 13 años de su muerte.

«A 13 años de la siembra del comandante Hugo Chávez, sentimos su presencia viva en cada lucha y en cada victoria del pueblo.

Nos enseñó a amar profundamente a esta tierra, a levantar la frente con dignidad y a no rendirnos jamás», escribió Rodríguez en sus redes sociales.

Por su parte, el hijo del presidente Nicolás Maduro ratificó que «la revolución no es un momento», sino «una construcción permanente de conciencia y amor nacional».

«El llamado del comandante Chávez a la transformación profunda de las estructuras políticas y sociales sigue siendo nuestra hoja de ruta», manifestó el diputado Nicolás Maduro Guerra en X.

Acercamientos diplomáticos con Estados Unidos

Seguidores de Chávez marcharon este jueves para reivindicar que el legado de su líder sigue «más vivo que nunca», pese a que varias de las decisiones que tomó durante su Gobierno han sido modificadas por la mandataria encargada, especialmente en política exterior con Estados Unidos.

Varias «micromarchas» salieron desde cinco puntos en el oeste de Caracas para llegar al Cuartel de la Montaña, donde se encuentra el mausoleo del presidente fallecido.

Este año la conmemoración de la muerte de Chávez está marcada por la incursión, en enero pasado, de fuerzas militares de Estados Unidos que capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, tras atacar Caracas y otras tres regiones cercanas.

Desde entonces, Venezuela ha mantenido acercamientos con Estados Unidos en los ámbitos diplomático, energético y minero, impulsados por Delcy Rodríguez.

Tags:

You can share this post!

administrator

Related Articles

Breaking

La Administración Trump negocia un acuerdo multimillonario sobre oro con Venezuela

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

El Secretario de Interior de EE.UU. dice que su país prepara licencias para permitir inversiones en las minas de Venezuela

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

Trump dice que Venezuela ha sido «estabilizada» y que el petróleo está camino a Houston

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

EE.UU. y Venezuela acuerdan formalmente restablecer relaciones diplomáticas

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

Petro y Delcy Rodríguez se reunirán por primera vez el viernes 13 de marzo en la frontera

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

Venezuela acumula una inflación del 51,9 % en los dos primeros meses del año

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

Pete Hegseth advierte que EE UU está listo para lanzar ofensiva en solitario si Latinoamérica no actúa contra los carteles

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

El TSJ declara imprescriptible el delito de incitación al odio

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

SOS Orinoco pide transparencia ante posible exportación de oro venezolano a Estados Unidos

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

Aprobaron la exhumación del cuerpo del periodista Walter Alexander Jaimes

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

Transparencia Venezuela: Deuda externa nacional superaría los 170.000 millones de dólares

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

“Yo necesito una fe de vida de mi hijo”: madre del preso político venezolano Víctor Hugo Quero

  • 5 de marzo de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in