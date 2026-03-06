808 Brickell Av. Miami, FL, 33100

Trump dice que Venezuela ha sido «estabilizada» y que el petróleo está camino a Houston

Home - Breaking - Trump dice que Venezuela ha sido «estabilizada» y que el petróleo está camino a Houston
Trump dice que Venezuela ha sido «estabilizada» y que el petróleo está camino a Houston
Breaking
Mundo
Política
  • 6 de marzo de 2026
By Redacción - 2 segundos ago
0 0 1 minute read

Washington (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este jueves que Venezuela ha sido «estabilizada» y agregó que el petróleo del país suramericano va de camino a Houston.

«Venezuela lo está haciendo genial, ha sido estabilizada» y agregó que «miles de millones de barriles de petróleo están en camino hacia Houston», durante un evento de reconocimiento al equipo de fútbol Inter de Miami en la Casa Blanca.

Durante su intervención, el mandatario elogió, nuevamente, a la presidenta Delcy Rodríguez, a quien calificó como una «persona maravillosa» e insistió en que mantienen una buena relación.

El destino del petróleo de Venezuela según Trump

Sobre el petróleo de Venezuela, Trump recalcó que «miles de millones de barriles de petróleo» han salido de Venezuela y van a llegar a llegar a Houston y a «otros lugares donde puedan refinarse».

Trump Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/EPA/Yuri Gripas / POOL

Trump dijo que enviarán de vuelta a Venezuela «más dinero del que ellos han hecho en muchos años».

Las declaraciones de Trump suceden después de que su secretario del interior, Doug Burgum, visitara a la presidenta Rodríguez en Caracas esta semana para ratificar las relaciones entre ambos países.

Tags:

You can share this post!

administrator

Related Articles

Breaking

EE.UU. y Venezuela acuerdan formalmente restablecer relaciones diplomáticas

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

Petro y Delcy Rodríguez se reunirán por primera vez el viernes 13 de marzo en la frontera

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

Venezuela acumula una inflación del 51,9 % en los dos primeros meses del año

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

Pete Hegseth advierte que EE UU está listo para lanzar ofensiva en solitario si Latinoamérica no actúa contra los carteles

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

El TSJ declara imprescriptible el delito de incitación al odio

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

SOS Orinoco pide transparencia ante posible exportación de oro venezolano a Estados Unidos

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

Aprobaron la exhumación del cuerpo del periodista Walter Alexander Jaimes

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

Transparencia Venezuela: Deuda externa nacional superaría los 170.000 millones de dólares

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

“Yo necesito una fe de vida de mi hijo”: madre del preso político venezolano Víctor Hugo Quero

  • 5 de marzo de 2026
Breaking

EE. UU. autoriza vuelos directos a Venezuela tras filial de American Airlines

  • 5 de marzo de 2026
Breaking

Queman documentos en la embajada de Cuba en Quito luego de que el presidente Noboa expulsara a todo el personal diplomático de la isla

  • 5 de marzo de 2026
Breaking

Trump dice que Delcy Rodríguez está haciendo “un excelente trabajo” y que el petróleo está “empezando a fluir” desde Venezuela

  • 5 de marzo de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in