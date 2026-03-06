Trump dice que Venezuela ha sido «estabilizada» y que el petróleo está camino a Houston

Washington (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este jueves que Venezuela ha sido «estabilizada» y agregó que el petróleo del país suramericano va de camino a Houston.

«Venezuela lo está haciendo genial, ha sido estabilizada» y agregó que «miles de millones de barriles de petróleo están en camino hacia Houston», durante un evento de reconocimiento al equipo de fútbol Inter de Miami en la Casa Blanca.

Durante su intervención, el mandatario elogió, nuevamente, a la presidenta Delcy Rodríguez, a quien calificó como una «persona maravillosa» e insistió en que mantienen una buena relación.

El destino del petróleo de Venezuela según Trump

Sobre el petróleo de Venezuela, Trump recalcó que «miles de millones de barriles de petróleo» han salido de Venezuela y van a llegar a llegar a Houston y a «otros lugares donde puedan refinarse».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/EPA/Yuri Gripas / POOL

Trump dijo que enviarán de vuelta a Venezuela «más dinero del que ellos han hecho en muchos años».

Las declaraciones de Trump suceden después de que su secretario del interior, Doug Burgum, visitara a la presidenta Rodríguez en Caracas esta semana para ratificar las relaciones entre ambos países.