El Parlamento venezolano aprueba en primer debate la ley de minas tras la licencia de EE.UU.

Breaking
Política
  • 10 de marzo de 2026
Caracas (EFE).- El Parlamento de Venezuela aprobó este lunes el proyecto de una ley de minas que busca aumentar las garantías jurídicas para generar confianza y atraer inversión nacional e internacional.

La ley deberá discutirse por segunda vez para ser definitivamente sancionada, luego de que EE.UU. emitiera una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación de oro venezolano a cargo de empresas estadounidenses.

El proyecto de ley, que consta de 19 capítulos y 126 artículos, está conformado por «criterios técnicos» con una estructura acorde a «nuevas necesidades», según dijo el diputado Orlando Camacho del Movimiento Somos Venezuela, quien presentó el proyecto de forma genérica ante la plenaria.

Asimismo, prosiguió, se busca que esta ley «pueda ayudar a aumentar todas las garantías jurídicas» para generar confianza y atraer inversión nacional e internacional.

La norma permitirá que se acuda «a mecanismos de mediación y arbitraje independientes para la resolución de controversias», siempre que se agoten «todas las instancias jurídicas nacionales», subrayó Camacho.

Creación de fondo social minero

Además, busca fortalecer el rol el Ministerio Minero, cuyas funciones, dijo el diputado, se precisan en la ley para «regular, dirigir y organizar» toda la actividad del sector, que consiste en la «exploración, explotación, producción, arranque y acarreo de todos los minerales».

La propuesta se discutirá artículo por artículo en un segundo debate, después de ser sometida a consulta pública con sectores de la sociedad civil.

La norma establece la creación de un fondo social minero que establece «ingresos y funciones» para que se pueda «desarrollar y proteger la seguridad social» de los trabajadores de minería.

También fija la creación de la «superintendencia nacional de actividad minera» para fiscalizar y buscar beneficios que favorezcan la inversión nacional y extranjera.

Durante la sesión, transmitida por el canal del Parlamento en YouTube, el diputado opositor Luis Florido se quejó de la entrega del proyecto «a minutos de comenzar una sesión» y reclamó que las leyes se «presenten con tiempo».

Por su parte, el diputado Carlos Dickson Barbera, del partido opositor Un Nuevo Tiempo, decidió salvar el voto para «poder consultar a los asesores pertinentes» y hacer un «análisis respectivo» de la ley.

Licencia de EE.UU. para comerciar oro

El viernes, el Departamento del Tesoro emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses, un sector que hasta ahora estaba sujeto a sanciones.

La licencia general 51 permite a empresas estadounidenses comprar, transportar y revender oro de origen venezolano, incluso en operaciones que involucren al Gobierno de Venezuela o a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).

La autorización también abarca servicios logísticos, seguros y transporte vinculados al comercio de ese metal.

La emisión de esta licencia se dio días después de la reunión en Caracas entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum.

Durante ese encuentro, Rodríguez pidió dar celeridad a una reforma de la Ley de Minas, con el objetivo de ampliar el marco legal para desarrollar el sector con inversión nacional y extranjera.

A finales de enero pasado, el Parlamento aprobó por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos impulsada por Delcy Rodríguez para incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolero.

