Trump pide a Putin acabar con la guerra en Ucrania para ayudar ante la crisis en Irán

Miami (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que en una llamada con su homólogo ruso, Vladímir Putin, le pidió este lunes acabar con la guerra en Ucrania «si quiere ayudar» a aliviar el conflicto en Oriente Medio de Washington contra Irán.

«Obviamente hablamos sobre el Oriente Medio. Y él quiere ayudar. Le dije: ‘podrías ayudar más al terminar la guerra de Ucrania-Rusia’. Eso ayudaría más. Pero tuvimos una muy buena conversación, y él quiere ser muy constructivo», declaró el mandatario en una conferencia de prensa en Miami.

Ambos mandatarios conversaron este lunes en medio de reportes en la prensa estadounidense sobre que Rusia ha proporcionado inteligencia a Irán tras la ofensiva que comenzaron Estados Unidos e Israel hace más de una semana, aunque Trump desestimó esta información el fin de semana.

Trump aseveró ahora que el presidente ruso quedó «muy impresionado» con el ataque de Estados Unidos con Irán «porque nadie ha visto jamás algo así».

Fotografía de archivo de Yuri Ushakov, asesor internacional del Kremlin. EFE/EPA/ Alexander Zemlianichenko

Rusia plantea un arreglo político-diplomático

En la llamada, según Moscú, «el presidente de Rusia planteó variantes encaminadas a un rápido arreglo político-diplomático del conflicto iraní», informó horas antes Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

El diplomático ruso añadió que dichas propuestas son fruto de las conversaciones mantenidas durante la última semana con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y otros dirigentes de países del golfo Pérsico.

La conversación, la primera entre Trump y Putin desde diciembre de 2025, duró cerca de una hora y fue «franca» y «constructiva”, agregó Ushakov.

El presidente estadounidense coincidió en que fue «una muy buena llamada», aunque Putin ha expresado el apoyo «inquebrantable» de Moscú a Teherán tras la elección de Mojtaba Jameneí como sucesor de su padre, el ayatolá Ali Jameneí, mientras que Trump la ha considerado «inaceptable».

«Estuvimos hablando sobsobre Ucrania, que es una batalla que nunca termina, y miren, hay un tremendo odio entre el presidente Putin y el presidente (Volodímir) Zelenski (de Ucrania). Parece que no pueden espabilarse. Pero pienso que fue una llamada positiva en ese tema», añadió Trump.

Apoyo «inquebrantable» de Moscú a Teherán

Este mismo lunes Putin expresó el apoyo «inquebrantable» de Moscú a Teherán tras la elección de Mojtaba Jameneí como sucesor de su padre, el ayatolá Alí Jameneí, cuya muerte fue tachada de «asesinato» por el jefe del Kremlin.

«Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica. Le deseo éxito en las tareas difíciles que afronta. Confío en que continuará con honor la labor de su padre y que unirá al pueblo iraní durante estas duras pruebas», señaló.

En la conversación que mantuvo el viernes con Pezeshkian, Putin ya pidió un cese inmediato de las acciones militares y denunció la gran cantidad de víctimas entre la población iraní debido a los bombardeos.

«Quisiera destacar que se produjo un intercambio de opiniones sustancial y, a mi juicio, útil sobre este asunto», añadió hoy el asesor de Putin sobre el contacto con Trump.

Venezuela y Ucrania presentes en la conversación

Ushakov agregó que ambos líderes también hablaron sobre Venezuela, principalmente, en relación con la situación en el mercado de petróleo, cuyo precio se ha disparado tras los ataques de EE.UU. e Israel a Irán.

En cuanto a Ucrania, Trump reiteró su interés en un rápido cese de hostilidades y una solución a largo plazo, precisó.

La parte rusa, agregó, «valoró positivamente los esfuerzos de mediación que están realizando el equipo de Donald Trump y él mismo».

«Se presentó una descripción de la situación actual a lo largo de la línea de contacto, donde las tropas rusas avanzan de manera bastante exitosa», dijo.

En opinión de Ushakov, estos avances deben ser un factor que «anime» a Kiev a optar por las negociaciones como vía de solución del conflicto, en alusión a que Ucrania acepte las condiciones del Kremlin.