808 Brickell Av. Miami, FL, 33100

Delcy Rodríguez dice que Venezuela quiere construir relaciones a «largo plazo» con EE.UU.

Home - Breaking - Delcy Rodríguez dice que Venezuela quiere construir relaciones a «largo plazo» con EE.UU.
Delcy Rodríguez dice que Venezuela quiere construir relaciones a «largo plazo» con EE.UU.
Breaking
Política
  • 10 de marzo de 2026
By Redacción - 1 minuto ago
0 1 1 minute read

Caracas (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, manifestó este lunes su disposición a construir relaciones a «largo plazo» con Estados Unidos, país con el que retomó relaciones diplomáticas de manera formal el pasado jueves.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez indicó que su país tiene una agenda de trabajo con Estados Unidos en el área energética, de minería y de combate al narcotráfico.

Delcy Rodríguez
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una fotografía de archivo. EFE/ Miguel Gutiérrez

«Queremos construir relaciones a largo plazo, pero deben estar basadas en la verdad. Que se sepa la verdad de Venezuela, que se sepa que no somos un país de narcotraficantes, que el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente (Cilia Flores) son inocentes», manifestó la mandataria encargada en un acto en Caracas.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada desde la captura de Maduro

Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados con los de su marido: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

Después de la captura de Maduro el pasado 3 de enero, Caracas y Washington establecieron un proceso de acercamiento diplomático, y el Gobierno de Donald Trump informó el establecimiento de un proceso de tres fases -estabilización, recuperación y transición democrática- para el futuro de Venezuela, para el que ha apostado por Rodríguez para pilotar la primera de estas etapas.

Delcy Rodríguez apostó hoy por unas relaciones diplomáticas con el Gobierno de los Estados Unidos para «dirimir diferencias y para avanzar en coincidencias»

Tags:

You can share this post!

administrator

Related Articles

Breaking

El Parlamento venezolano aprueba en primer debate la ley de minas tras la licencia de EE.UU.

  • 10 de marzo de 2026
Breaking

Trump se despide de Miami visitando El Arepazo, un icónico restaurante venezolano

  • 10 de marzo de 2026
Breaking

“Diosdado Cabello, quien insultaba a Estados Unidos, ahora se sienta; está cuidando su pellejo”: secretario político de Vente Venezuela en EE. UU.

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

“Nos estamos encargando, es cuestión de tiempo”: Trump hace advertencia a Cuba y habla de Venezuela en frente de Messi y jugadores del Inter Miami

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

Consternación mientras Hegseth insta a los aliados latinoamericanos a unirse a la “ofensiva” contra los cárteles

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

Estados Unidos y Venezuela se mueven para restablecer los lazos diplomáticos dos meses después de la captura de Maduro

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

Irán no es Venezuela, a pesar de las esperanzas de Trump de repetir la estrategia de “captura del régimen”

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

Venezuela firma un acuerdo con la petrolera Shell durante la visita del secretario de EE.UU.

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

Delcy Rodríguez recuerda a Chávez como quien enseñó a venezolanos a no rendirse «jamás»

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

La Administración Trump negocia un acuerdo multimillonario sobre oro con Venezuela

  • 6 de marzo de 2026
Breaking

El Secretario de Interior de EE.UU. dice que su país prepara licencias para permitir inversiones en las minas de Venezuela

  • 6 de marzo de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in