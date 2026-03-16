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El brent abre la semana por encima de los 104 dólares: un alza moderada del 1,40%

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El brent abre la semana por encima de los 104 dólares: un alza moderada del 1,40%
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Economía
  • 16 de marzo de 2026
By Redacción - 6 segundos ago
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En su inicio de cotización, esta madrugada, llegó a tocar un máximo en los 106,50 dólares

El brent sube un 8,52 % y cierra en 92,69 dólares ante la guerra en Oriente Medio

Pozo de petróleo cerca de Oroshaza, a 197 km al sureste de Budapest, Hungría, 30 de abril de 2018. EPA/Zsolt Czegledi

El barril de petróleo brent para entrega en mayo comenzó la semana con un alza moderada del 1,40%, y cotiza por encima de los 104 dólares, mientras se mantiene el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

A las 7.15 horas de este lunes (6.15 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, avanza el 1,41%, hasta los 104,59 dólares.

No obstante, en su inicio de cotización, esta madrugada, llegó a tocar un máximo en los 106,50 dólares.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI) avanza con menos intensidad, el 0,34%, hasta los 99,05 dólares, en las operaciones previas a la apertura oficial del mercado de Estados Unidos.

Durante este fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que está «en contacto» con Irán, pero mostró dudas de que Teherán esté preparada para llevar a cabo negociaciones serias que pongan fin a la intervención que empezó hace dieciséis días.

elnacional

Asimismo, Trump afirmó que está conversando con varios países sobre la formación de una coalición que patrulle el estrecho de Ormuz, en línea con la petición que ha hecho este fin de semana.

El mandatario señaló que la operación «comenzaría de inmediato» una vez formada dicha la coalición.

«Realmente estoy exigiendo que estos países intervengan y se hagan cargo de su propio territorio, porque, en efecto, es su propio territorio. Es el lugar de donde obtienen su propia energía», afirmó, ya que como ha insistido este fin de semana, tanto Europa como China dependen del petróleo del Golfo.

El foco de atención del mercado se mantiene en el estrecho de Ormuz, por donde transita habitualmente el 20% del flujo marítimo global de crudo, que permanece cerrado de facto por Irán y donde el tráfico lleva interrumpido casi por completo desde el inicio de la guerra.

El pasado viernes, el brent cerró al alza, por encima de los 103 dólares, en una de sus semanas más volátiles de los últimos años, ante la escalada bélica en Oriente Medio.

En apenas una semana el precio del barril de brent ha oscilado entre los máximos alcanzados tras el estallido inicial de la guerra, cuando llegó a rozar los 120 dólares, y los mínimos de 81,50 dólares, cuando Trump dijo que la guerra en Irán estaba «prácticamente finalizada». 

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