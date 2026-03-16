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Delcy Rodríguez rechaza la propuesta de Petro sobre un arancel cero por las sanciones a Venezuela

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Delcy Rodríguez rechaza la propuesta de Petro sobre un arancel cero por las sanciones a Venezuela
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Política
  • 16 de marzo de 2026
By Redacción - 19 segundos ago
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Caracas (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó este sábado la propuesta del mandatario de Colombia, Gustavo Petro, sobre un arancel cero en toda la comercialización binacional debido a la desigualdad que, dijo, generan las sanciones de Estados Unidos contra el país caribeño.

«Presidente Petro, nos gustaría, pero no se puede, porque el pueblo venezolano está sancionado, el pueblo productor venezolano está sancionado, (…) no podemos ir en igualdad de condiciones y nosotros tenemos que acompañar a nuestro país productivo para que, en esas condiciones de desigualdad, podamos nosotros ir a un comercio exterior que beneficie al pueblo venezolano», dijo Rodríguez, quien pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, levantar estas medidas de manera definitiva.

Rodríguez Petro arancel cero
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una fotografía del 24 de febrero de 2026. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo
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