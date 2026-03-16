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Caracas: usuarios reportan alza del 66% en el pasaje mínimo

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Caracas: usuarios reportan alza del 66% en el pasaje mínimo
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Economía
  • 16 de marzo de 2026
By Redacción - 19 segundos ago
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La medida ha generado indignación entre los ciudadanos, quienes denuncian que este ajuste no ha sido publicado en Gaceta Oficial. Lo califican como un aumento arbitrario

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Habitantes de la Gran Caracas reportaron este fin de semana un incremento en el pasaje mínimo, el cual pasó de 60 a 100 bolívares, lo que representa un alza de 66%.

El Estímulo reseñó que los costos en las rutas suburbanas son incluso superiores, mientras que la tarifa para estudiantes y personas de la tercera edad se mantiene en 50 bolívares.

Por su parte, el sistema de transporte estatal, incluyendo el Metro de Caracas, ajustó su tarifa a 80 bolívares.

La medida ha generado indignación entre los ciudadanos, quienes denuncian que este ajuste no ha sido publicado en Gaceta Oficial. Lo califican como un aumento arbitrario.

Foto: Descifrado

Gremio transporte plantea anclar el pasaje a 0,50 dólares

José Luis Montoya, presidente de la Central Única de Autos Libres y por Puesto, alertó el pasado mes de febrero que el último ajuste al precio del pasaje resultó insuficiente para cubrir los gastos operativos del sector, por lo que reiteró la propuesta del gremio de transporte de anclar la tarifa a 0,50 dólares, así como una revisión profunda del sistema de subsidios, para garantizar la continuidad del servicio.

Entre las principales iniciativas planteadas por el gremio, Montoya destacó la sustitución del subsidio indirecto por un bono de transporte mensual de entre 30 y 40 dólares, dirigido a estudiantes y adultos mayores, lo que permitiría que estos sectores paguen la tarifa completa sin afectar su capacidad económica.

Indicó que este esquema, inspirado en los mecanismos de financiamiento que originalmente manejaba la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur), busca equilibrar los costos operativos, que superan con creces la recaudación diaria de los transportistas.

El gremio de transporte también exigió una solución definitiva a la crisis del suministro de combustible, con la eliminación del sistema de biopago y de la huella para el acceso a la gasolina.

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