¿Quiénes son los 61 postulados al cargo de defensor del pueblo?

Entre los aspirantes destacan figuras vinculadas al chavismo como el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, y la ministra de Servicios Penitenciarios, Mirelys Contreras, además de otros funcionarios o exfuncionarios públicos

Mirelys Contreras y Ernesto Villegas | Fotos: archivos

La Asamblea Nacional recibió 61 postulaciones para el cargo de defensor del pueblo, en medio de un proceso de selección que ocurre tras la renuncia de Alfredo Ruiz y la designación temporal del exfiscal general Tarek William Saab en ese puesto.

Entre los aspirantes destacan figuras vinculadas al chavismo como el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, y la ministra de Servicios Penitenciarios, Mirelys Contreras, además de otros funcionarios o exfuncionarios públicos.

El proceso forma parte de la renovación de dos instituciones clave del Poder Ciudadano: la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República. Las postulaciones se abrieron el 2 de marzo y el Parlamento, controlado por el chavismo, extendió el plazo hasta el viernes 13 de marzo.

La lista también incluye a Antonio González Plessmann, exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad; Emilio Graterón, exalcalde del municipio Chacao y dirigente político; Enrique Ochoa Antich, activista, político y escritor, y Henry Hamdan, abogado.

Lista de postulados al cargo de defensor del pueblo

Tomás Rafael Aguilera Marín. Vladimir Alberto Alvarado Acuña. Karin Isabel Álvarado Pérez. Odalys Jesucita Arteaga Norato. Jhonny José Barrios Monsalve. Elías Francisco Bigotti Trejo. Douglas Orlando Cáceres Soler. Carlos Fernando Calatrava Piñerua. Vilma Elizabeth Canelón García. Dorangel Lourdes Carrizales Acero. Luis Eduardo Castillo. Juan Carlos Castro Villalobo. Eduardo Ramón Cedeño Braca. Mirelys Zulay Contreras Moreno. Arleth Maybeth Figueredo Rodríguez. Marioly Zelideth Flores Vives. Edgar José Fuenmayor de la Torre. Juan Ernesto Garatón Hernández. Libardo Rubén García Robles. Federico Simón Gasiba Cárdenas. Héctor José Gómez. Edelio Isabel González Díaz. Antonio José González Plessmann. Emilio Graterón Colmenares. Luis Beltrán Guerra Guerra. Gabriel Gregorio Guerrero Gil. Henry Hamdan Llabar. Orlando Isaac Hidalgo Barroeta. Gilberto Alfredo Landaeta Gordon. Julio César Lattan Avalo. Juan Carlos Laya Peñaranda. Adreana del Valle Meaño Díaz. Juan Bautista Mirabal Ascanio. Ricardo José Mojica Monsalvo. Yonmar Yhovanny Montoya Yonmar. Jessy Maoly Monzón Villamizar. Yahir Alfredo Muñoz García. Pedro José Natera Piñerua. Enrique Hilarión Ochoa Antich. Joel Gustavo Oloyola Carrasquel. Dennis Argenis Oropeza Bello. Josmary Angélica Páez Fonseca. Neida Josefina Pérez Morillo. Julio César Pineda Pabón. Luis Constantini Pineda. Karla Consuelo Ramírez Loreto. Jesús Enrique Ramírez Paz. Ignacio Ramírez Romero. Jesús Ramón Ramos Bello. Alexandra del Valle Ramos Espitia. Harold Alexander Rincón Camacho. Luisa Elena Rivero. María Luisa Rodríguez Rodríguez. Joel José Rodríguez Duarte. Liliana Felicia Ruíz Lazo. José Gregorio Sánchez García. Reinaldo José Silva García. Freddy Esteban Suárez Rodríguez. Ciro Antonio Tesman Trislles. Juan José Torres Lara. Ernesto Emilio Villegas Poljak.

Cuestionamientos por la designación del fiscal general y del defensor del pueblo

El proceso de designación ocurre en medio de cuestionamientos de organizaciones civiles y de la oposición, que han insistido en la necesidad de que tanto el fiscal general como el defensor del pueblo sean funcionarios independientes del poder político.

La ONG Foro Penal afirmó que el país atraviesa una “profunda crisis institucional” y que la renovación de estas autoridades representa una oportunidad para reconstruir la credibilidad de instituciones que —según denuncian— han sido utilizadas como instrumentos de persecución.

“Lo más importante es que haya instituciones creíbles, como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, para no continuar con la persecución y no utilizar estas instituciones para perseguir a personas solo por pensar distinto”, señaló Alfredo Romero, director presidente de la organización, durante una rueda de prensa.

Por su parte, Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, indicó que el país necesita una Fiscalía que investigue “con independencia” y una Defensoría del Pueblo que sea “incómoda para el poder”,de modo que pueda cumplir su función de protección de los ciudadanos.

Asimismo, la Plataforma Unitaria Democrática alertó sobre posibles “acuerdos opacos” para la designación de los nuevos titulares de ambas instituciones. La coalición opositora advirtió que el riesgo es que se elijan funcionarios cuya lealtad responda al poder político y no a la defensa del Estado de derecho.

La renovación de estas autoridades se produce después de que Tarek William Saab y Alfredo Ruiz renunciaran a sus cargos como fiscal general y defensor del pueblo,respectivamente, una semana después de la promulgación de la Ley de Amnistía para presos políticos aprobada en febrero.

Tras esas renuncias, Saab fue designado defensor del pueblo temporal, mientras que el abogado Larry Devoe asumió como fiscal general encargado.