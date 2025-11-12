El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, aseguró que algunos de los menores fallecidos recientemente en operativos del Ejército contra grupos criminales cayeron intentando «matar» a los soldados, no bajo bombardeos, y recalcó que continuarán «empleando todas las capacidades del Estado».

«Eran menores que intentaban matar a soldados, a policías. En lo que llevamos de este Gobierno ya nos han asesinado a 369 militares y policías, y algunos de ellos han sido asesinados por combatientes menores de edad», dijo el ministro de Defensa en una entrevista para Caracol Radio.

Sánchez advirtió que teniendo en cuenta que prácticamente todos los grupos armados reclutan menores de edad –principalmente indígenas–, en todas las operaciones militares es probable que alguno de ellos muera.

«La probabilidad de que haya menores de edad, combatientes, en función continua de combate, participando en las hostilidades, y por ende perdiendo la protección que le da el involucrarse en las mismas, pues es alta», señaló el ministro.

Sánchez indicó que depende del grupo armado, pero en algunos casos, como en las disidencias de las FARC que dirige ‘Iván Mordisco’, la presencia de menores de edad está entre un 20 y un 30 por ciento. «Lo cierto es que están y (…) hemos visto que también están cometiendo atentados terroristas», apuntó.

Al menos 14 menores de edad han muerto en los últimos operativos que el Ejército de Colombia ha lanzado contra varios grupos armados, entre ellos la citada disidencia de ‘Iván Mordisco’, cuyas posiciones en Guaviare fueron bombardeadas, causando la muerte a 20 de sus combatientes, entre ellos siete adolescentes.

Europapress