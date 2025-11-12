Después de decenas de denuncias, este lunes 17 de noviembre, la Gobernación del estado Lara por medio de Hidrolara comenzó la de reparación de colector de agua servida en el sector Club Hípico Las Trinitarias, al este de Barquisimeto.

De acuerdo a Luis Jonás Reyes, jefe de Despacho de la Gobernación de Lara los trabajos contempla una inversión de 80 mil dólares; los cuales consiste en la sustitución de colector de 36 pulgadas de aproximadamente 88 metros, que incluye un asfaltado de 85 metros cuadrados.

Además detalló que estos trabajos forman parte de una ofensiva de atención al ciudadano del 1×10, mismo que se ejecutan en otras comunidades, mencionó.

Igualmente precisó que actualmente la hidrológica de Lara está trabajando en la parroquia Unión , Santos Luzardo, Santo Domingo, Don Aurelio, Fruto Vivas, con atención a las aguas .

Por otro lado dijo que que el plan cisterna se mantiene activo y con atención al 1×10 del Buen Gobierno, en ese sentido, adelantó que «para el próximo año, tenemos las mejores expectativas en mejorar la distribución del vital líquido en todo el estado», citó Reyes Flores.

Foto: Cortesía