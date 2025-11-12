El teatro venezolano suma una nueva apuesta por las historias humanas y cotidianas con el estreno de “Elena”, la más reciente obra de Miguel Ángel Cabrera que llegará al Espacio Plural del Trasnocho Cultural a partir del 21Nov.

La pieza, descrita como un viaje emocional sobre identidad, resistencia y pertenencia, se presentará los viernes a las 06:00 p. m. y los sábados y domingos a las 04:30 p. m. hasta el 30Nov.

“Elena” narra la vida de una vendedora de empanadas instalada en un puesto a la orilla de la playa que, ante la amenaza de ser desalojada, se ve obligada a replantear su mundo. A partir de ese conflicto, ella y quienes la rodean enfrentan preguntas sobre quiénes son, cómo se relacionan y qué están dispuestos a defender. La obra mezcla humor, drama y un profundo realismo para mostrar lo que ocurre cuando la identidad es puesta en duda.

El montaje reúne a un elenco integrado por Almar Romero, Yurvy Aponte, Yohn Terán, Sebastián Nuñez, Nill Petit, Verónica León y Ángel Baute, quienes encarnan personajes complejos y cercanos al público. La producción general está a cargo de Camila Rodríguez, con producción de campo de Francisco Faneyte y María Elena Planchart, asistencia general de Sofía Tepedino, diseño escenográfico de Óscar Salomón, diseño gráfico de Francisco Faneyte y dirección de arte del propio Miguel Cabrera.

Las funciones se llevarán a cabo en el Espacio Plural del Trasnocho Cultural del 21 al 30 de noviembre. Las entradas, con un valor de 12 dólares o su equivalente en bolívares según la tasa del Banco Central de Venezuela, están disponibles en las taquillas del teatro.