Las vigilias comenzaron a principios de enero, cuando el gobierno nacional anunció que comenzaría un de liberaciones.

Vigilia de familiares de presos políticos | Foto: @clippve

Este lunes 16 de febrero se cumplieron 39 días de vigilia que realizan los familiares de los presos políticos a las afueras de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ubicado en El Halicoide, en Caracas, y del centro penitenciario El Rodeo I, en Guatire, estado Miranda.

Los familiares de los presos políticos exigen a las autoridades la libertad plena para sus seres queridos.

«Los familiares de los presos políticos mantienen su vigilia, transformando la espera en una protesta pacífica que ya alcanza casi seis semanas ininterrumpidas. Hoy se cumplen 39 días desde que estas familias decidieron que el silencio no era una opción. Entre oraciones y consignas, su petición sigue siendo la misma: justicia, debido proceso y la libertad inmediata de sus seres queridos», expresó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) al compartir en redes sociales una actualización sobre la protesta.

Agregó que pese a que el cansancio físico es evidente, la esperanza de las madres, esposas e hijos de los detenidos por razonas políticas «se mantiene intacta».

«La determinación no flaquea«, señaló.

Las vigilias comenzaron a principios de enero, cuando el gobierno nacional anunció que comenzaría un proceso de liberaciones, el cual se ha cumplido, pero según algunas ONG, «a cuentagotas».

Aún hay 600 presos políticos en Venezuela

Foro Penal aseguró este lunes que aún quedan más de 600 presos políticos en Venezuela, luego de las 444 excarcelaciones que ha verificado la organización desde el pasado 8 de enero.

«Todavía (hay) más de 600 personas», dijo el presidente de la ONG, Alfredo Romero, en las afueras del comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7, en Boleíta.

Romero indicó que se han sumado a la lista de presos políticos personas cuyos familiares no habían reportado sus casos por miedo o porque no se sabía «ni siquiera dónde se encontraban» recluidos.

Foro Penal no considera excarcelaciones los casos en que, tras salir de un centro de reclusión, la persona permanece privada de libertad bajo arresto domiciliario.